TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun listesindeki Bayram Saral istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetim listesinde yer alan Avukat Bayram Saral istifa etti.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yönetiminde yer alan Avukat Bayram Saral istifa ettiğini açıkladı.

5 GÜN ÖNCE SEÇİLMİŞTİ

İbrahim Hacıosmanoğlu ve Mehmet Büyükekşi arasındaki TFF Başkanlık seçimi 5 gün önce gerçekleşti. Seçimi kazanan Hacıosmanoğlu ve yönetim listesi kısa sürede göreve başladı.

TFF'deki seçimin 5. gün ardından yönetimden ilk istifa geldi.

Hacıosmanoğlu listesindeki Avukat Bayram Saral istifa ettiğini duyurdu.

Bayram Saral yaptığı açıklamada, "İstişareye dayalı, birlikte şeffaf yönetim anlayışının gerçekleşmeyeceğine dair şahsımda oluşan kanaat dolayısıyla, bu derin fikir ayrılığının TFF kurumun ve mevcut yönetimine zarar vermemesi adına bugün itibariyle TFF yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyuna duyurur, mevcut başkan ve yönetim kuruluna üstün başarılar dilerim." ifadelerine yer verdi.