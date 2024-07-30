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Göztepe, yeni orta sahasını Premier Lig'den buldu! Japon yıldız 1 yıllık kiralandı

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Göztepe, yeni orta sahasını Premier Lig&#039;den buldu! Japon yıldız 1 yıllık kiralandı

Spor Haberleri

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Göztepe, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İzmir ekibi, Japon orta saha Kuryu Matsuki'yi renklerine bağladı.

Süper Lig ekibi Göztepe, Southampton'dan 21 yaşındaki Japon orta saha Kuryu Matsuki'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Premier Lig ekibi Southampton, Matsuki'yi FC Tokyo'dan transfer etmişti.

Göztepe, yeni orta sahasını Premier Lig'den buldu! Japon yıldız 1 yıllık kiralandı - 1. Resim

MATSUKİ KİRALIK OLARAK GÖZTEPE'DE

Southampton'dan yapılan açıklamada, " FC Tokyo'dan Transfer edilen 21 yaşındaki oyuncu, 2024-25 sezonunu Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de kiralık olarak geçirecek. Matsuki, U20 seviyesinde ülkesinin kaptanlığını yaptı ve U23 takımında 18 kez forma giydi. Japonya'nın altı maçının tamamında forma giyerek, ülkenin bu yılın başlarında Asya Kupası'nı kazanmasında önemli rol oynadı. Kulüp düzeyinde Matsuki, J.League'de 50'den fazla maça çıktı ve 2023 sezonundaki performansıyla AFC Yılın Genç Oyuncusu ödülüne layık görüldü. Enerjik, top kapma yeteneğine sahip, golcü bir orta saha oyuncusu olan Kuryu'nun Göztepe'deki gelişimini yakından takip etmeyi ve onu Southampton ailesine katılmaya davet etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Düzenleyen:  - Spor
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