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Göztepe'den Ali Koç'a saldırıya dair açıklama geldi! "Taraftarlarımızı provoke edecek şekilde..."

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
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Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Göztepe, Fenerbahçe ile oynanan maçta yaşananlara dair bir açıklama yaptı. Ali Koç'a yapılan saldırı hakkında, "Maç devam ederken ve taraftarlarımızı provoke edecek şekilde izinsiz giriş yapılması asla kabul edilemez." ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe müsabakasında Ali Koç'a saldırı yapıldı. İzmir temsilcisi, yaşanan olayla ilgili bir açıklama yaptı.

Göztepe Kulübü, Süper Lig'de dün oynadıkları Fenerbahçe maçında akredite kişilerin girebileceği alanlara izinsiz giriş yapılmasının kabul edilemeyeceğini bildirdi.

Göztepe'den Ali Koç'a saldırıya dair açıklama geldi!

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, dün Gürsel Aksel Stadı'nda oynadıkları Fenerbahçe karşılaşmasında kulüp CEO'su Kerem Ertan'ın uyarılarına rağmen yalnızca akredite kişilerin girebileceği alanlara taraftarları kışkırtıcı şekilde izinsiz giriş yapıldığı ve bunun kabul edilemeyeceği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Dün stadımızda Fenerbahçe ile oynanan lig müsabakası sırasında, yalnızca akredite kişilerin girebileceği alanlara – CEO’muz Kerem Ertan’ın tüm uyarılarına rağmen – maç devam ederken ve taraftarlarımızı provoke edecek şekilde izinsiz giriş yapılması asla kabul edilemez.

Göztepe'den Ali Koç'a saldırıya dair açıklama geldi!

Bu tür bir eylemin, Fenerbahçe’nin veya herhangi bir kulübün stadında gerçekleşmesi halinde doğuracağı olası sonuçları kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Saha içinde yaşanan, futbolla ilgisi olmayan bu görüntüleri kesinlikle tasvip etmediğimizi belirtir; 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında açıkça suç teşkil eden bu eylemin sorumlularının gerekli cezayı almaları için tüm hukuki adımları atacağımızı ve konunun takipçisi olacağımızı spor kamuoyuna saygıyla bildiririz.

Göztepe Spor Kulübü

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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