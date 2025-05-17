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Göztepe'den transfer hamlesi! Brezilyalı genç yetenek gündemde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Göztepe&#039;den transfer hamlesi! Brezilyalı genç yetenek gündemde
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe, Brezilya Serie B ekibi Coritiba'da forma giyen 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Caio Matheus'u radarına aldı.

Süper Lig'e yükselme hedefiyle transfer çalışmalarına başlayan Göztepe, Brezilya Serie B ekiplerinden Coritiba'da forma giyen 21 yaşındaki genç yetenek Caio Matheus'u gündemine aldı.

Göztepe'den transfer hamlesi! Brezilyalı genç yetenek gündemde - 1. Resim

Genç yıldızın sözleşmesi Aralık ayında sona erecek. Bu sezon Coritiba formasıyla 5 maçta görev alan Caio Matheus, geçen sezon Sao Paulo U20 takımında ise 19 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Ayrıca Brezilya U20 Milli Takımı'nda da 3 kez forma giydi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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