Göztepe'den transfer hamlesi! Brezilyalı genç yetenek gündemde

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe, Brezilya Serie B ekibi Coritiba'da forma giyen 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Caio Matheus'u radarına aldı.

Süper Lig'e yükselme hedefiyle transfer çalışmalarına başlayan Göztepe, Brezilya Serie B ekiplerinden Coritiba'da forma giyen 21 yaşındaki genç yetenek Caio Matheus'u gündemine aldı.

Genç yıldızın sözleşmesi Aralık ayında sona erecek. Bu sezon Coritiba formasıyla 5 maçta görev alan Caio Matheus, geçen sezon Sao Paulo U20 takımında ise 19 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Ayrıca Brezilya U20 Milli Takımı'nda da 3 kez forma giydi.