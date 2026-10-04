Hacıosmanoğlu'nun durumu kritik! İşte başkanı zora sokacak 2 olay

Birincisi; Trabzonspor başkanlığı döneminde Trabzonspor’un mağlup olduğu maçları yöneten hakemleri “FETÖ’cü” yaftasıyla temizletme talebi, diğeri MHK’nın 9 olması gereken üye sayısının 7’ye düşmesine rağmen idare etme tavrı!

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Nereden baksan tutarsızlık!.. Türk futbolunda tarihe geçecek kara günler yaşıyoruz. Öyle bir kaotik ortam var ki sorunları çözmesi gereken 1 numaralı kurum Türkiye Futbol Federasyonu. Başkanı da İbrahim Hacıosmanoğlu… Adı Ferhat Gündoğdu’nun dijital materyallerinde çok ciddi iki konuda anılan Hacıosmanoğlu… Birisi, Trabzonspor başkanı olduğu dönemde kaybettikleri maçları yöneten hakemlerin isimlerini verip “FETÖ’cü” yaftalamasıyla temizlik yapılmasını istemesi.

USULSÜZ ALINAN KARARLAR

Hacıosmanoğlu’nun adının geçtiği diğer olay ise MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu yönetiminden iki kişinin eksik olmasına rağmen (alınan kararları geçersiz kılıyor) durumu idare etmesi yönünde ricada bulunulması. Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu’nun da bu yönde MHK Başkanı’na garanti veren mesajları…

Asıl ilginç olan ise daha önce ABD’den bile sert mesajlar gönderen ve Belçika maçını izleyen İbrahim Hacıosmanoğlu’nun şu ana kadar olaylarla ilgili bir açıklamada bulunmaması.

HACIOSMANOĞLU SUSKUN

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bunca olup bitene rağmen sessizliğini koruyor. Neredeyse tüm kulüplerin isyanına rağmen MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun arkasında duran Hacıosmanoğlu’nun güvendiği ismin tutuklanması sonrası nasıl bir aksiyon alacağı merak konusu. “İstifası” istenen başkanın şu anda “kalıcı” bir tavır içinde olduğu ifade ediliyor.

TFF BAŞKAN ARIYOR

Günlerdir suskun kalan Türkiye Futbol Federasyonu, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun tutuklanmasının ardından dün kamuoyunu bilgilendirdi. Açıklamada, yeni MHK’nın oluşturulması için çalışmaların devam ettiği belirtilerek yeni atama sürecine kadar 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarının hakem atamalarının Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu ile MHK üyeleri Ali Zağlı, Kamil Abitoğlu, İbrahim Çınar ve Ziya Çetin tarafından gerçekleştirileceği açıklandı.

Hacıosmanoğlu'nun durumu kritik! İşte başkanı zora sokacak 2 olay

TFF TOPLANTISI SALI GÜNÜ

Türkiye Futbol Federasyonu beklenen adımı attı ve salı günü toplanmaya karar verdi. Yönetimden yeni istifaların beklendiği İbrahim Hacıosmanoğlu’nun bu önemli günde kritik kararlar alması gerekiyor. MHK’nin durumu ne olacak? Ligler ertelenecek mi? TFF Yönetimi görevine devam edecek mi? Hakemlerle ilgili nasıl bir aksiyon alınacak? Tüm bunların cevabı salı günü verilecek. Beklenti seçimli kongre kararı alınması yönünde.

KOLTUĞA KİMİN İSTEĞİYLE GELDİ?

Eski hakemlerden Alper Ulusoy, ifadesinde cevap bekleyen çok sayıda soruya yer verdi:

“Bazı kulüpler, Ferhat Gündoğdu’dan önceki MHK Başkanı Serdar Tatlı’dan da bazı hakemlerin kadro dışı bırakılmasını istemiş midir? Serdar Tatlı acaba kulüplerin hukuksuz isteklerini geri çevirdiği için mi istifa etmiştir? Yerine hiçbir hakemlik başarısı olmayan Ferhat Gündoğdu kimlerin isteğiyle MHK Başkanı yapılmıştır?”

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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