Inter'in milli futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, fotoğraflarını izinsiz ve ticari amaçla sosyal medya hesaplarında kullanan yeni nesil kripto varlık platformu Velvet’e 2,5 milyon TL’lik tazminat davası açtı.

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Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile şirketler arasındaki hukuki süreçlere bir yenisi daha eklendi. Daha önce BtcTurk ile mahkemelik olan ve açtığı davadan ret cevabı alan yıldız futbolcu, bu kez fotoğraflarını izinsiz ticari içeriklerde kullanan bir başka kripto varlık şirketini mahkemeye taşıdı.

FOTOĞRAFLARI İZİNSİZ KULLANILMIŞ

İtalyan devi Inter’de oynayan Hakan Çalhanoğlu, avukatları aracılığıyla İstanbul Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkemeye sunulan dilekçede, yeni nesil kripto varlık platformu Velvet'in milli futbolcunun fotoğraflarını hiçbir yazılı izin olmaksızın sosyal medya hesaplarında ticari amaçla paylaştığı ifade edildi.

Hakan Çalhanoğlu’ndan kripto para şirketine 2,5 milyon liralık imaj davası

'HAKSIZ MENFAAT' UYARISI

Paylaşımların futbolcunun sportif kariyeriyle doğrudan bir bağı bulunmadığına dikkat çekilen dilekçede, Çalhanoğlu’nun İtalya'daki maçlarında gösterdiği yüksek başarıların ve popülaritenin haksız bir şekilde kullanılarak şirkete ticari menfaat sağlandığı vurgulandı.

2.5 MİLYON LİRALIK DAVA AÇTI

Görsellerin izinsiz kullanımıyla anayasal imaj hakkının ağır bir şekilde ihlal edildiğini savunan Çalhanoğlu, şirket hakkında 2,5 milyon TL'lik tazminat davası açtı. Mahkemenin dosyayı kabul ettiği ve davanın önümüzdeki günlerde İstanbul Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görüleceği öğrenildi.

Hakan Çalhanoğlu’ndan kripto para şirketine 2,5 milyon liralık imaj davası

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