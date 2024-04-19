Hakemler yalan makinesine bağlanacak! Federasyon başkanı resmen açıkladı

Ukrayna, hakemler konusunda dünya gündemine oturan bir karar açıkladı. Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andriy Shevchenko, hakemlerin yalan makinesine bağlanacağını duyurdu.

Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andriy Shevchenko, hakemlerle ilgili ses getirecek bir karara imza attı. Ukrayna'da hakemler artık yalan makinesinde testten geçecek.

YALAN MAKİNESİNE BAĞLANACAKLAR

Konuya ilişkin The Athletic'e konuşan Shevchenko, "Yalan makinesini, hangi hakemlerle çalışabileceğimizi ve hangileriyle çalışamayacağımızı anlamak için daha fazla bilgi edinme fırsatı olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Shevchenko ayrıca yalan makinesinden geçemeyenlerin artık hakemlik yapmasına izin verilmeyeceğini ifade etti.

BU KADARI ÇOK FAZLA

İlk olarak geçen yıl önerilen yalan makinesi fikrine FC Minaj'ın eski menajeri Volodymyr Sharan karşı çıkarak, "Bu kadarı çok fazla." dedi.

Ukraynalı eski FIFA hakemi Myroslav Stupar ise kararı olumlu değerlendirenlerden. Stupar açıklamasında, "Bu, hakemliği daha adil hale getirebilir. Bazen hakemler ile belirli kulüplerin temsilcileri arasında tartışmalar çıkabiliyor, bu nedenle bazı maçlarda bu hakemlerin anlaşmazlığın ortaya çıktığı takımların maçlarını değerlendirmediğini belirtmekte fayda var." ifadelerini kullandı.