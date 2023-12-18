Hasan Arat ilk transfer müjdesini duyurdu: Trabzonspor’un eski yıldızı kara kartala geliyor! İmza an meselesi

18 Aralık 2023 09:30 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 09:31

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: A Spor

Hasan Arat ile yenilenmeye giden Beşiktaş’ta değişim rüzgarları başladı. Kadrosundaki eksiklikleri gidermek isteyen siyah-beyazlı ekip kış transfer çalışmalarına hızlı başladı. Beşiktaş, Trabzonspor’un eski yıldızını kadrosuna katıyor.

Sezon başında taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş, devre arasında kadrosunu güçlendirmek istiyor.

HASAN ARAT MÜJDEYİ VERDİ: TRABZONSPOR’UN ESKİ YILDIZI GELİYOR

11 Ocak’ta açılacak olan kış transfer dönemine iyi hamleler yaparak rakiplerini yakalamak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına başladı.

A Spor'da yar alan habere göre, Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı’nın Beşiktaş yolcusu olduğu öne sürüldü. Hasan Arat’ın A Milli Takım'ın yıldız ismini kadrosuna katmak için hamle yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

İMZA ATMASI AN MESELESİ

Kartal, Fransız ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan orta saha oyuncunu devre arasında kadrosuna katmayı hedefliyor. Siyah-beyazlı ekibin bu transfer için kısa süre içerisinde hamle yapacağı iddia edildi.

PERFORMANSIYLA HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTI

Yusuf Yazıcı ayrıca 0 kilit pas, 0 orta, 0 dripling ile oynadı. 22 kez topla buluşan Yusuf Yazıcı, işin savunma yönünde de sınıfta kaldı. 9 kez top kaybeden Milli futbolcu %73 pas isabetiyle oynadı.

Yusuf Yazıcı, 0 top çalma, 0 hava topu alma, 0 tehlike engelleme, 0 şut engelleme, 0 pas arası istatistikleriyle oynadı. Yusuf 5 kez ikili mücadeleye girip 1'inde başarılı olabildi. Yıldız oyuncu 1 kez de rakibini kaçırdı. Mücadelede 6.5 reyting ile takımın en kötüsü olan Yusuf Yazıcı, sosyal medyada da eleştiri oklarının hedefi oldu.