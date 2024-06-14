Hasan Arat'tan taraftarına transfer müjdesi! 'Bunu unutmayın'

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst kendisi için düzenlenen imza töreninde konuşuyor. Basın toplantısında konuşan Hasan Arat, Beşiktaş taraftarına seslendi. Arat, "Beşiktaş çok güçlü bir takımla gelecek. Bunu unutmayın" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine getirilen Hollandalı çalıştırıcı Giovanni van Bornckhorst için kulüp başkanı Hasan Arat'ın da katılımıyla Tüpraş Stadı'nda imza töreni düzenlendi. Hollandalı teknik direktör için düzenlenen imza törenine Başkan Hasan Arat ve kulüp danışmanı Black Friedel da katıldı.

Giovanni van Bronckhorst'un açıklamaları şöyle:

KULÜBÜN BÜYÜKLÜĞÜNÜ BİLİYORDUM

"Sayın başkan çok teşekkür ediyorum sıcak karşılamanız için. Burada olmaktan çok memnunum. Kulübün ne kadar büyük olduğunu zaten biliyordum. Onlarla tanışmak konusunda sabırsızım. Elimizden geleni yapacağız Beşiktaş'ı başarıya ulaştırmak için. Bu güzel kulüpte görevime başlamak için sabırsızlanıyorum."

SERDAR HOCA GİBİ İSİMLERDEN FAYDALANACAĞIZ

"Beşiktaş'taki herkesin çok çalışması çok önemli. Mücadele edeceğiz bu kesin. Zaferler için savaşan bir takımın mücadele etmesi lazım. Sezona Ağustos'ta başlamış olacağız. İlk günden itibaren çalışmalarımız olacak herkese bu noktada ihtiyacımız var. Serdar Hoca gibi isimlerden faydalanacağız. Çok güvende hissediyorum. Bu enerjiye ihtiyacımız var."

RYAN KENT SORUSUNA CEVAP VERDİ

Getirebileceğimiz oyuncularla ilgili çalışmalara başladık. Beni gelecek ve gidecek oyuncularla ilgili konuşurken çok fazla bulamayacaksınız.

GURUR DUYULACAK BİR TAKIM OLUŞTURACAĞIZ

Yeni bir sezona başlıyoruz. Geçen sezondan çok fazla maç izledim. Ligin zirvesindeki iki takımla çok puan farkı oluştu. Sezonun son bölümünde takımın kupaya ne kadar odaklandığını gördüm ve kupayı kazandıklarından dolayı çok mutlu oldum. Uzun bir sezon olacak ama hayatta meydan okumalar vardır. Bu meydan okumada çok gurur duyulacak bir takım oluşturacağız ve sahada bunu göstereceğiz. Güçlü bir taraftar grubumuz çok iyi bir takımımız var. 1 Temmuz'dan itibaren elimizden geleni yapacağız. Çok çalışacağız. Sonunda da hedeflediğimiz yerde olmalıyız.

SEMİH BUNA BİR ÖRNEK

Orkun dediğiniz gibi benimle ilk performansını gösterdi. Çok iyi bir oyuncu. Feyenoord'da oynamanın ne demek olduğunu biliyorlardı. Burada da akademimiz çok güçlü. Semih buna bir örnek. Genç olmanız A takımda oynamak için yetersiz olduğunuz anlamına gelmez. Sahada gençlerle antrenman yapmam gerekiyor. Ama bir konu çok net Beşiktaş altyapı oyuncuları A takımda oynama konusunda çok heyecanlılar. Onlar bizim için çok büyük anlam ifade ediyor. Onlar taraftarın içinden gelmiş gibi olurlar. A takımımıza katılacak altyapı futbolcular konusunda çok heyecanlıyım.

GEÇEN SEZON KAFAMDA NET FİKİR OLUŞTURDU

Çok fazla maçını izledim takımın, nasıl oynadığını gördüm. Brad ile birlikte takıma kazandıracağımız oyuncuları belirleyeceğiz. Tüm oyuncularımız herkes ligde daha iyi olmak isteyecektir. Bu sene farklı bir sezon olacak. Oyuncularımıza da taktiklerimizle yardımcı olacağız. Geçen sezon, nasıl oynamamız gerektiği konusunda kafamda çok net bir fikir oluşturdu.

BENİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN YÜZDE 100 HAZIR OLMAKTIR

Daha öncede de dediğim gibi çok net bir oyun sistemi ve yapımız olması lazım. Daha önce dediğim gibi çok iyi hocalarla bir sistem içerisinde büyüdüm bu nedenle disiplin ve odağımızın olması çok iyi olacaktır. Herkes istediği şeyi yapmaya kalkarsa sert bir kişiliğe bürünebilirim. Benim için önemli olan yüzde 100 hazır olmaktır. Benim için önemli olan başarılı olmaktır ve bunun yolu antrenmandan geçer.

BEN ŞU ANDAN İTİBAREN BİR KARTALIM

Ben de şu andan itibaren bir kartalım. Taraftarlarımız da beni çok iyi karşıladılar. Ben de onlardan biriyim. Taraftarların kulübümüz için önemini biliyorum. Maçlarda onların desteğine ihtiyacımız var. Sıcak karşılamaları için çok teşekkür ediyorum. Evimizde oynayacağımız ilk maçı sabırsızlıkla bekliyorum.

Hasan Arat'ın açıklamaları şöyle:

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ BEŞİKTAŞ'A HOŞ GELDİNİZ"

Giovanni kendini kanıtlamış bir isim. Hepimizin tanıdığı ve saygı duyduğu bir Futbol insanıdır. Kulübümüz için en uygun isimlerden biri olduğuna inancımız tamdır. Teknik direktörümüz Giovanni van Bronckhorst ve yardımcısı Gastel'e hoş geldiniz diyorum. Türkiye'nin en büyük kulübü Beşiktaş'a hoş geldiniz.

AVRUPA KUPASI MESAJI

Sezon başında oynayacağı Avrupa Ligi play-off turu bizim çok önemli. Hocamızın bu tura takımımızı en iyi şekilde hazırlayacağına inanıyoruz.

"GIO YOLUN AÇIK OLSUN"

Sevgili Gio, senin ve sporcularımızın yolu açık olsun şansı bol olsun. Önümüzdeki hafta sonu bayram başlıyor. Türkiye'de bayram çok önemlidir. Biz Beşiktaşlılar ile yarın buluşacağız. Şimdiden tüm Beşiktaşlıların tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum Gio, yolun açık şansın bol olsun. Çok büyük sorumluluklarımız var. Bu sorumlulukların bilincinde en uygun kişi Gio'ydu. Bizlerden çok hocamız ve sporcularındır artık sahne. Şunu unutmayın Beşiktaş çok güçlü bir takımla gelecek.

HASAN ARAT'TAN TRANSFER MESAJI