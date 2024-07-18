Hasan Sarıçiçek, TFF seçimlerini değerlendirdi! 'Kongreye Koç bombası düştü'

Hasan Sarıçiçek, TFF seçimlerini değerlendirdi.

HACIOSMANOĞLU ADİL VE ADALETLİ

TFF, yeni başkanını seçti, Mehmet Büyükekşi’ye karşı sandıktan zaferle çıkan İbrahim Hacıosmanoğlu üç yıl için başkan seçildi.

NEZİH KONGREDE ŞOK

Hep birlikte gerginlikleri bitirip, futbolu güzelleştirecek yollarını aramak varken... Saha dışı olaylar yerine saha içini konuşmak varken... Maalesef iki adaylı nezih bir kongre daha yine kaos, yine kriz ve yine kördüğüm üretecekti az daha.



Ancak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç öyle iddialar ortaya attı, öyle ithamlar da bulundu ki; kelimenin tam anlamıyla zehir zemberek ve inanın yenilir yutulur cinsten değildi kongrenin seyrini değiştirdi.

İnanın... Koç'u dinlerken ''Bu ülke, Türkiye mi yoksa Patagonya mı?'' diye şaşırdım, kaldım, doğrusu.

SAĞDUYU ŞART

Kongreye fiilen Ali Koç bombası düştü...

Özetle seçim de bitti kavga da. Büyükekşi seçilse kavga daha da alevlenecekti. Oysa genel kurul üyeleri “sağ duyu şart” dedi, “”Adil yönetim Adaletli Federasyon” diyen İbrahim Hacıosmanoğlu’nu seçti.

SAVCILARI GÖREVE ÇAĞIRDI

Kongrede söz alan ve "Sistemde top yekün haksızlık ve adaletsizlik mevcut. Özerlikten hızla uzaklaşıyoruz. FETO hâlâ Türk futbolunun içindedir ve giderek kuvvetlenmektedir'' iddiasında bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, iddialarıyla kongreye damgasını vurdu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye ''Değiştireceğiz!'' diye göndermede bulunan Koç, Cumhuriyet Savcılarını göreve çağırdı ve ''tercihen mi mecburen mi ama mutlaka değiştireceğiz? Fenerbahçe olarak bu seçim yok hükmündedir ve içerde olmasa bile mücadelemiz UEFA ve FİFA'da sonuna kadar sürecek'' diye meydan okudu.

TFF, FUTBOLU DİZAYN EDİYOR

Koç iddialarına ''Ne yazık ki bugün burada 'Eğemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyemiyoruz. Bu seçim bizim açımızdan yok hükmündedir; 18 temmuz seçim sürecine kadar yaşananlar anti demokratik ve irade gaspıdır.''

EN KÖTÜSÜ BU YÖNETİM

''Sıkıntılı durumlarda suçu başkalarına atan ve Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın statlarına dahi gidemeyen bu yönetim, 100 yıllık TFF tarihinin en kötü federasyonudur.

Ancak olağanüstü manevra kabiliyetine sahiptir.

Ligler dizayn edilmekte, hakemler keyiflerine göre atanmakta, kimi digital, kimi manuel yolla atanmakta ama bu atamalara kime ve neye göre belli değil.

Kendilerine sadakat gösteren kulüpler kollanmakta, göstermeyenler en ağır şekilde cezalandırılmaktadır.

Transfer tahtası kapalı olan bazı kulüplerin tahtası siyasilerin baskısı ile açılmakta, kapalı kapılar ardında prim pazarlıkları yapılmakta, şaibeli maçlar sebebiyle şampiyon adayı takım protesto etmek için karşılaşmaya U-19 takımıyla çıkmakta veya hiç çıkmamaktadır.

ALİ KOÇ'UN KAYIĞINA BİNMEYİN!

Ali Koç'un kayığına binmeyin! 'Büyükekşi aday olmayacak' diye sizi aldatanları içinize sindirebiliyor musunuz, saygıdeğer delegeler?

Özetle; sorgulama gereği dahi duyulmayan badireler, skandallar ve kaoslar hepsi bu dönemde yaşanmıştır.

Bunlar göz ardı edilemez, edilmemeli!''

MALUM KİRLİ YAPI NEDİR?

Koç, konuşmasında adaylıktan çekilen ve UEFA'daki görevlerinden istifa eden Servet Yardımcı'ya da yer verdi ve sordu:

''Yardımcı baskılara boyun eğerek geri çekildiğini söylemiştir.

Kumpas Rizeli Yardımcı ailesini geçmişi ve ahlakıyla bağdaşmayacak bu hâla mecbur eden malum kirli yapı nedir?

Mevcut sistemin devam etmesi için; yalanlar, iftiralar ve baskılara bağlayan bağlayan Servet Yardımcı bu sözleriyle kimi kastetmektedir, bunu bilmek hakkımız.

Ayrıca 'Bozkurt işaretini siyasi bulup, rahatsız olan ve turnuvanın en kritik aşamasında en önemli oyuncumuzu cezalandıran uefa'yı ve fifa'yı bu şaibeli seçim rahatsız etti mi?''

HACIOSMANOĞLU, “KULÜPLERE TAM DESTEK”

Türkiye Futbol Federasyonu’nun yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ilk açıklamasında ”Futbolun sorunlarını beraber çözeceğiz. Yükümüz ağır, sorumluluk çok. Bütün futbol ailesi ile uzlaşı içinde beraber karar vererek, federasyonun menfaati değil kulüplerin menfaatini düşünerek karar vereceğiz. Eski sayfaların hepsini kapattık. Futbol son dönemlere kaos içindeydi” dedi.