Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Avrupa ikinciliğinin ardından yükselen grafiğini sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda güzel bir atmosfer yakaladıklarını ve Türkiye'yi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil ettiklerini söyledi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Ay-yıldızlı ekibin 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2'nci Tur J Grubu'nda İtalya ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Milli takım kadrosuna davet edilen oyuncuları tebrik eden Türkoğlu, NBA'de forma giyen ve sakatlıkları bulunan oyuncuların yokluğunda genç yeteneklerin yanı sıra Türkiye ve Avrupa'da iyi sezon geçiren isimlerden güzel bir kadro oluşturduklarını belirtti.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu

"85 MİLYONU TEMSİL EDİYORLAR"

Ay-yıldızlı formayı giymenin her sporcu için büyük bir fırsat olduğunu vurgulayan Hidayet Türkoğlu, "Her ne kadar Dünya Kupası'na katılmayı garantilesek de milli maçların anlamı bizim için her zaman çok kıymetli. Bu arkadaşlarımız 85 milyonu temsil ediyor. O yüzden bu maçlara da aynı düşünce ve motivasyonla çıkacaklardır. Burada bulunan herkesin bu formayı hak ettiğine ve formanın hakkını vereceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

İtalya'nın sert basketbol oynayan bir takım olduğunu aktaran Başkan Türkoğlu, "Kendi seyircileri önünde de o sertliği göstereceklerdir. Önemli olan bizim bu sertliğe nasıl reaksiyon vereceğimiz. İnşallah buradan galibiyetle döneriz. Pazar günü de İstanbul'da kendi seyircimiz önünde iyi basketbol oynayıp kasım ayındaki maçları iki galibiyetle tamamlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"GÜZEL BİR ATMOSFER OLUŞTURDUK"

2025 Avrupa Şampiyonası'nda elde edilen ikinciliğin ardından milli takımın öz güveninin arttığını ve bunun Türk basketboluna olumlu yansıdığının altını çizen Hidayet Türkoğlu, şunları kaydetti:

Şu an 8'de 8 yaparak grup lideriyiz ve Dünya Kupası'na katılmayı en erken garantileyen ülkeyiz. Bu anlamda başta hocamızı, ekibini, sporcularımızı ve bu süreçte emeği geçen herkesi kutluyorum. Bu bir ekip işi. Masörlerimiz, fizyoterapistlerimiz ve doktorlarımız olmak üzere bu başarıda emeği olan birçok insan var. En önemli destekçimiz her zaman halkımız olmuştur. Bu süreçte işlerimizi daha iyi yapabilmemiz için bizlere destek olan çok değerli sponsorlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Bunu bir takım oyunu gibi düşünmemiz gerekiyor. Güzel bir hava ve atmosfer oluşturduğumuzu düşünüyorum. Ülkemizi basketbol alanında en iyi şekilde temsil ettiğimizi düşünüyorum. İnşallah böyle devam eder.

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman

"HERKES MADALYA BEKLİYOR"

Ay-yıldızlılardan 2027 Dünya Kupası'nda da madalya beklentisinin oluştuğunu belirten Başkan Türkoğlu, organizasyona tam kadro katılmanın önemine dikkati çekti.

Türkoğlu, A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki hedeflerine ilişkin şunları söyledi:

Ben her zaman daha temkinli konuşmayı seven bir insanım. Şu anki başarıların neticesinde doğal olarak herkes madalya almamız gerektiğini düşünüyor. Ancak turnuvalarda her an her şey olabiliyor. Önemli olan bizim oraya tam kadro ve en sağlıklı şekilde gitmemiz. Turnuvalarda her şeyin olabileceğini geçen sene çok net şekilde ispatladık. Önemli olan oraya ne kadar hazır ve hangi kadroyla gideceğimiz. Bu turnuvalarda takımıma her zaman güveniyorum. Şimdilik hedefimiz maçlarımızı en iyi şekilde tamamlamak. Dünya Kupası'na hazırlanma süreci de çok değerli. İlk hedefimiz bu, sonrasında da Dünya Kupası'nda güzel bir derece elde etmek istiyoruz.

GENÇ BASKETBOLCULARA İNANCI TAM

Hidayet Türkoğlu, gelecek vadeden genç oyuncularının A Milli Takım kadrosuna dahil edilmesinden dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Genç basketbolcuların uzun yıllar ay-yıldızlı formayı giyeceğine inandığını aktaran Başkan Türkoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

17 yaş altı kategorisinde bizleri gururlandıran, gelecek adına gerçekten mutlu eden çok değerli arkadaşlarımız var. Bu kamp sürecinde Rüzgar, Ömer ve Yiğit'i kadroya dahil ettik. Bu oyuncuların kadroya dahil olmaları bizleri çok mutlu ediyor. Sonuçta bu arkadaşlarımız, ağabeylerinden sonra uzun yıllar bu formayı giyecekler. Onlara da başarılar diliyorum. İnşallah bu formayı uzun yıllar giyecekler ve bizleri gururlandıracaklar.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala