Hollanda'da şampiyon belli oldu! PSV'den geri dönüş

Hollanda Ligi'nin son haftasında deplasmanda Sparta Rotterdam'ı 3-1 mağlup eden PSV Eindhoven, en yakın rakibi Ajax'ın 1 puan önünde şampiyonluk ipini göğüsledi.

Hollanda Eredivisie'nin 2024-2025 sezonu, büyük bir heyecana sahne oldu. Ligin son haftasında PSV Eindhoven, deplasmanda Sparta Rotterdam'ı 3-1 mağlup ederek şampiyonluk ipini göğüsledi.

Sezonun büyük bölümünü lider götüren Ajax, bitime 5 hafta kala PSV Eindhoven'ın tam 9 puan önünde yer alıyordu.

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Bu sonuçlar sonrası son haftaya PSV'nin 1 puan gerisinde giren Ajax, sahasında Twente'yi 2-0 mağlup etmesine rağmen şampiyonluğa ulaşamadı.

Son 7 maçını kazanan PSV Eindhoven, 79 puanla 26. şampiyonluğuna ulaştı. Ajax ise 78 puanla sezonu ikinci sırada bitirdi. Robin van Persie'nin çalıştırdığı Feyenoord, sezonu 68 puanla üçüncü sırada tamamladı.