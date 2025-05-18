Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Hollanda'da şampiyon belli oldu! PSV'den geri dönüş

Hollanda'da şampiyon belli oldu! PSV'den geri dönüş

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hollanda&#039;da şampiyon belli oldu! PSV&#039;den geri dönüş
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hollanda Ligi'nin son haftasında deplasmanda Sparta Rotterdam'ı 3-1 mağlup eden PSV Eindhoven, en yakın rakibi Ajax'ın 1 puan önünde şampiyonluk ipini göğüsledi.

Hollanda Eredivisie'nin 2024-2025 sezonu, büyük bir heyecana sahne oldu. Ligin son haftasında PSV Eindhoven, deplasmanda Sparta Rotterdam'ı 3-1 mağlup ederek şampiyonluk ipini göğüsledi. 

Sezonun büyük bölümünü lider götüren Ajax, bitime 5 hafta kala PSV Eindhoven'ın tam 9 puan önünde yer alıyordu.

Bu sonuçlar sonrası son haftaya PSV'nin 1 puan gerisinde giren Ajax, sahasında Twente'yi 2-0 mağlup etmesine rağmen şampiyonluğa ulaşamadı.

Son 7 maçını kazanan PSV Eindhoven, 79 puanla 26. şampiyonluğuna ulaştı. Ajax ise 78 puanla sezonu ikinci sırada bitirdi. Robin van Persie'nin çalıştırdığı Feyenoord, sezonu 68 puanla üçüncü sırada tamamladı.

Hollanda'da şampiyon belli oldu! PSV'den geri dönüş - 1. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İstanbul dönüşüyor! Bakanlıktan 2 milyon liraya yakın destek: İşte 'Yarısı Bizden'in tüm detayları...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Aziz Yıldırım cephesinden Ali Koç'a ilk tepki! Sözleri dikkat çekti - SporAziz Yıldırım cephesinden Ali Koç'a ilk tepki!Kayseri'den yola çıktı! 'Osimhen bebeği' sahibine kavuşuyor - SporKayseri'den yola çıktı! 'Osimhen bebeği' sahibine kavuşuyorFenerbahçe seçime gidiyor! Ali Koç tarihi resmen duyurdu - SporFenerbahçe seçime gidiyorAli Koç'tan derneğe baskın, başkana tehdit! Emrah Tünay'dan şoke eden iddia - SporAli Koç'tan derneğe baskın, başkana tehditBrezilya futbolunun efsanesinden üzen haber! Yoğun bakıma alındı - SporBrezilya futbolunun efsanesinden üzen haber3. Lig ekibi, UEFA Avrupa Ligi yolunda! Tarihe geçecekler - Spor3. Lig ekibi, UEFA Avrupa Ligi yolunda! Tarihe geçecekler
Sonraki Haber Yükleniyor...