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İbrahim Hacıosmanoğlu: "Stat güvenliği önceliğimizdir"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İbrahim Hacıosmanoğlu: &quot;Stat güvenliği önceliğimizdir&quot;
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Riva’da gerçekleştirilen Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısında, spor alanlarında huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik önemli kararlar alındı.

TFF tarafından düzenlenen Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve çok sayıda kurum temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İbrahim Hacıosmanoğlu: "Stat güvenliği önceliğimizdir" - 1. Resim

Riva’da yapılan toplantı, 2024-2025 sezonunda spor alanlarında huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla önemli kararların alındığı bir platforma dönüştü. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu “Statların güvenliği önceliğimizdir. Birçok teknolojik ve yapısal yeniliği statlara adapte ediyoruz. Artık tribünlerde ve stadyum dışında futbolun kardeşlik ruhuna aykırı hareket edenler anında tespit ediliyor” diye konuştu.

İbrahim Hacıosmanoğlu: "Stat güvenliği önceliğimizdir" - 2. Resim

PROTOKOLE DE KART

İçişleri Bakanı Yerlikaya spor alanlarında sadece fiziksel değil, ahlaki güvenliğin de tesis edilmesi gerektiğini vurgularken geçen sezon 98 binden fazla spor müsabakasına yaklaşık 19 milyon kişinin katıldığını belirtti.

Yeni dönemde uygulanacak düzenlemeler arasında protokol tribünlerine girişin de dijital sistemlerle kontrol altına alınması yer alıyor. Taraftar Kartı ve elektronik bilet uygulamasının zorunlu hâle getirilecek. Buna protokol üyeleri de dâhil edilecek. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise “Futbolun güzel yönünü konuşmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. 

İbrahim Hacıosmanoğlu: "Stat güvenliği önceliğimizdir" - 3. Resim

RİVA'DA HUZUR TOPLANTISI

‘Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısı’ Riva’da gerçekleştirildi. Toplantıya İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç ve kulüp başkanları katıldı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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