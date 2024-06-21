İbrahim Hatipoğlu’ndan Batshuayi sözleri: Beğendiğimiz bir oyuncu

Galatasaraylı yönetici “Henüz imzalar atılmadı. Ama Batshuayi beğendiğimiz, ilgilendiğimiz biri. Fenerbahçe ile sözleşmesi bitti, takımda görmek istiyoruz” dedi

Yılın transfer çalımını atarak Fenerbahçe’nin golcüsü Michy Batshuayi ile el sıkışan Galatasaray, Mauro İcardi’nin de partnerini bulmuş oldu. Belçikalı yıldız ile ilgili resmî açıklamanın 1 Temmuz’da yapılması beklenirken yönetici İbrahim Hatipoğlu, Batshuayi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hatipoğlu “Henüz resmî imzalar atılmadı. Ancak Batshuayi ilgilendiğimiz, beğendiğimiz, takımda görmek istediğimiz bir isim” dedi.

DRİES MERTENS ETKİSİ

Batshuayi’nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin sona erdiğini ifade eden Hatipoğlu “Bir aksilik olmazsa imzayı atarız. Belli mesafeler katettiğimizi düşünüyorum. Fenerbahçe ile opsiyonu yoktu” dedi. Batshuayi’yi sarı lacivertli takımdan koparan olayın, vatandaşı Dries Mertens ile yaptığı yat tatili sonrası başkan Ali Koç tarafından sertçe uyarılması olduğu belirtildi. Mertens’in de transferde etkili olduğu belirtildi.

FORMA SÖZÜ

G.Saray’ın hocası Okan Buruk’un, Fenerbahçe’de kulübeden kurtulamayan Batshuayi’yi, İcardi ile birlikte çift forvet olarak kullanma sözü vererek ikna ettiği öğrenildi.