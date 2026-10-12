İlkay Gündoğan'dan ayrılık cevabı ve Barcelona İtirafı!

Galatasaray'da performansıyla eleştirilen İlkay Gündoğan, Barcelona maçı öncesi transfer iddialarını yalanlayarak takımda kalmak ve bir şampiyonluk daha kazanmak istediğini söyledi. Galibiyet için kusursuz olmaları gerektiğini belirten tecrübeli futbolcu, Barcelona’yı Şampiyonlar Ligi’nin en büyük favorisi olarak gösterirken Lamine Yamal’ı da övdü.

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Galatasaray'ın tecrübeli ismi İlkay Gündoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Barcelona maçı öncesi İspanyol basınından Mundo Deportivo'ya konuştu.

"AYRILIK HABERLERİ DOĞRU DEĞİL"

Devre arasında takımdan ayrılacağı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyleyen İlkay, "Transfer söylentileri hakkında ne söyleyebilirsin?" sorusuna, "Transfer haberleri doğru değil. Kışın ötesinde de burada kalmak ve Galatasaray ile bir şampiyonluk daha kazanmak için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum." cevabını verdi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ’NİN EN BÜYÜK FAVORİSİ"

"Barcelona sezona çok güçlü başladı. Onları yenmek için ne yapmak gerekiyor?" sorusunu cevaplayan 35 yaşındaki orta saha, "Barça şu anda çok baskın ve özgüvenli oynuyor. Bu formdaki bir takıma karşı rekabet edebilmek için neredeyse kusursuz savunma yapmanız ve topla çok cesur olmanız gerekiyor. Sadece kendi ceza alanınıza çekilip bekleyemezsiniz. Geçişlerde size bıraktıkları az sayıdaki alanı yüksek bir isabetle değerlendirmek zorundasınız. Şu anda benim için Barcelona Avrupa’nın en iyi takımı ve Şampiyonlar Ligi’nin en büyük favorisi." ifadelerini kullandı.

İlkay Gündoğan

"GÖSTERDİĞİ OLGUNLUK VE İSTİKRAR ŞAŞIRTICI"

"Lamine Yamal’ın henüz 16 yaşındayken ilk kez forma giymeye başlamasını gördünüz. Henüz 19 yaşındayken bu seviyeye ulaşmasını bekliyor muydunuz?" şeklindeki soruya İlkay, "Bizimle yaptığı ilk antrenmandan itibaren Lamine’in inanılmaz bir yeteneğe sahip olduğu belliydi. Ancak bu kadar genç yaşta dünya sahnesinde gösterdiği olgunluk ve istikrar şaşırtıcı. Çok nadir görülen bir rahatlıkla oynuyor. Onu oynarken izlemek gerçekten büyük bir keyif. Ona yalnızca en iyisini diliyorum ve en önemlisi sağlıklı kalması." sözleriyle İspanyol yıldızın gelişimine övgüde bulundu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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