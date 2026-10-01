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Spor

İlkay Gündoğan'dan emeklilik açıklaması

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İlkay Gündoğan'dan emeklilik açıklaması
Başlık Resmiİlkay Gündoğan'dan emeklilik açıklaması

Galatasaray'ın 35 yaşındaki yıldızı İlkay Gündoğan, futbola devam etmek için gereken heyecanı hâlâ hissettiğini ve bu durum devam ettiği sürece kariyerini sürdüreceğini söyledi.

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Sarı kırmızılıların deneyimli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, İtalyan basınından La Repubblica'ya verdiği röportajda kariyeri, futbol dünyasındaki değişim ve Kenan Yıldız hakkında açıklamalarda bulundu.

"HEYECANI HİSSETTİĞİM SÜRECE OYNAYACAĞIM"

Futbolda heyecanı hissettiği sürecek kariyerine devam edeceğini kaydeden İlkay, "Kendimde heyecanı hissettiğim sürece oynayacağım. Şimdilik kesinlikle hissediyorum. Ama elbette bir süredir bundan sonra ne olacağını düşünüyorum. Kariyerimin büyük bölümünün artık geride kaldığının farkındayım." şeklinde konuştu.

İlkay Gündoğan
Başlık Resmiİlkay Gündoğan

"BÜTÜN DÜNYA BİREYSELLİĞİ YÜCELTİYOR"

Futbolda bireyselliğin ön plana çıktığını ve bunun yüceltilmesinin yanlış olduğunu söyleyen 35 yaşındaki futbolcu, "Oyuncular, teknik direktörler ve medya. Bütün dünya bireyselliği yüceltiyor. Bunun bir örneği de gollerden daha önemli hiçbir şey yokmuş gibi davranılması. Goller her şey haline geldi. Bu eğilim maalesef sosyal medya tarafından daha da hızlandırılıyor." ifadelerini kullandı.

KENAN YILDIZ'A ÖVGÜ

Kenan Yıldız'ın en üst seviyeye ulaşmak için gerekli her şeye sahip olduğunu söyleyen İlkay Gündoğan, "Kenan Yıldız'a saygı duyuyorum, olağanüstü bir yeteneği var. Tekniği, dinamizmi ve kadar genç yaşta gösterdiği olgunluk etkileyici. En üst seviyeye ulaşmak için gereken her şeye sahip." diye konuştu.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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