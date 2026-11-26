G.Saray’ın hocası Okan Buruk, Avrupa’da bir kapıyı çok kolay açıyor. Manchester United, Tottenham, Liverpool ve son olarak Aston Villa, başarılı hocadan nasibini aldı. Unai Emery gibi finallerin hocasını mat eden Okan Buruk, Ada takımlarına karşı iç sahada 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

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Aslan, yıldızlarının sakatlığı sebebiyle zor günler geçirse de mutlu. Çünkü kazanıyor. Hem de Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi’nde. Victor Osimhen, Rafael Leao ve Roland Sallai gibi önemli yıldızlarından yoksun Galatasaray, dev arenada 3 galibiyeti bulunan Aston Villa’ya ders verdi. Hem de UEFA Avrupa Ligi’nde 5 kupa sahibi Unai Emery’nin başında olduğu takıma… Rakibine isabetli şut attırmadan Deniz Gül ile kazanmasını bilen sarı kırmızılılar, oyun anlamında da ezberleri bozdu. Hücum anlayışıyla bilinen Okan Buruk, bu defa savunma gücüyle sonuca gitti. Sakin, sabırlı ve garantici oyun anlayışı zaferi getirdi.

BAŞAKŞEHİR’DE BAŞLADI

Okan Buruk özelinde bir de İngiliz aşkı vardı… Sarı kırmızılıların hocası, kariyerinde Başakşehir’i çalıştırırken Manchester United ile başlayan İngiliz takımlarını yenme hedefini Galatasaray’da zirveye taşıdı. Buruk, teknik adamlık kariyerinde dört farklı İngiliz takımını (Manchester United, Tottenham, Liverpool ve Aston Villa) da devirdi. Okan Hoca, Ada takımlarına karşı iç sahada oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Genel karnesinde ise 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi bulunuyor. Buruk’un bu galibiyetleri içerisinde özellikle deplasmanda Manchester United ve iç sahada Liverpool karşısında aldığı zaferler çok farklıydı.

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