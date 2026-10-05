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Spor

İrlandalı futbolcular İsrail'i yine protesto etti

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İrlandalı futbolcular İsrail'i yine protesto etti
Başlık Resmiİrlandalı futbolcular İsrail'i yine protesto etti

İrlanda Milli Takımı futbolcuları 3-0 kazandıkları ilk maçta olduğu gibi dördüncü hafta karşılaşmasında da Gazze'deki soykırımda hayatını kaybedenlerin anısına İsrail'in ulusal marşı okunurken de başlarını öne eğdi.

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İrlanda Futbol Federasyonunun talebi üzerine Sırbistan'da oynanan UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçında İrlanda ile İsrail 1-1 berabere kaldı.

İrlanda Milli Takımı futbolcuları 3-0 kazandıkları ilk maçta olduğu gibi bu karşılaşmada da Gazze'deki soykırımda hayatını kaybedenlerin anısına siyah kol bandı takarken, İsrail'in ulusal marşı okunurken de başlarını öne eğdi.

Maç öncesinde iki takım arasında el sıkışma seremonisi yapılmadı.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

A Ligi

2. Grup:

Hollanda-Sırbistan: 2-1

Yunanistan-Almanya: 0-0

4. Grup:

Galler-Danimarka: 0-1

Portekiz-Norveç: 2-1

B Ligi

3. Grup:

Kosova-Avusturya: 1-1

İrlanda-İsrail: 1-1

D Ligi

1. Grup:

Malta-Andorra: 1-0

2. Grup:

Azerbaycan-Litvanya: 1-0

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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