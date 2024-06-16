IShowSpeed Almanya’da ilk kez döner yediği anları paylaştı

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe 16 Haziran 2024 22:37 - Güncelleme: 16 Haziran 2024 23:01 - Güncelleme:

Spor Haberleri

YouTube'da 25 milyon ve Instagram'da 18 milyon takipçisi bulunan ünlü sosyal medya fenomeni IShowSpeed, Almanya'da ilk kez Türk döneri yedi. İlk ısırığa "Bismillah" diyerek başlayan IShowSpeed, döneri yedikçe adeta çılgına döndü. Yaptığı hareketler ise sosyal medyada viral oldu.