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IShowSpeed Almanya’da ilk kez döner yediği anları paylaştı

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Spor Haberleri

YouTube'da 25 milyon ve Instagram'da 18 milyon takipçisi bulunan ünlü sosyal medya fenomeni IShowSpeed, Almanya'da ilk kez Türk döneri yedi. İlk ısırığa "Bismillah" diyerek başlayan IShowSpeed, döneri yedikçe adeta çılgına döndü. Yaptığı hareketler ise sosyal medyada viral oldu.

Sosyal medya fenomeni IShowSpeed, Avrupa Futbol Şampiyonası’nı (EURO 2024) seyretmek üzere gittiği Almanya'da ilk kez döner yediği anları paylaştı.

"BİSMİLLAH" DİYEREK ISIRDI

YouTube'da 25 milyon, Instagram'da ise 18 milyon civari takipçisi bulunan ünlü fenomen IShowSpeed, döneri yemeye bismillah diyerek başladı. Ardından ise yapmadığı çılgınlık kalmadı.

DÖNER ONU ÇILGINA ÇEVİRDİ

IShowSpeed ilk ısırığı aldıktan sonra takla atarak çılgınca hareketler sergiledi. O görüntüler ise sosyal medyaya yayılarak milyonlarca kez izlendi.

KENDİSİ DE KESMEYE ÇALIŞTI

Çılgınca hareketlerin ardından döner bıçağını eline alan IShowSpeed, döner ustasının tarifi ile kesim yapmaya çalıştı.

Düzenleyen:  - Spor
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