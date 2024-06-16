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Türkiye genelinde 1000'lerce acemi kasap kurban yerine kendini keserek hastanelik oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Gündem Haberleri  / Ajanslar

Kurban Bayramı'nın ilk günü, acemi kasapların kendilerini yaralamalarına sahne oldu. Ülke genelinde profesyonel kasaba para vermek istemeyen 1000'lerce acemi kasap, kurban yerine kendini keserek hastanelik oldu.

Her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da acemi kasaplar, kendilerini yaralayarak soluğu hastanede aldı.

Türkiye genelinde profesyonel kasaba para vermek istemeyen binlerce kişi, kurbanlıklar yerine kendilerini keserek hastanelik oldu.

Türkiye genelinde 1000'lerce acemi kasap kurban yerine kendini keserek hastanelik oldu - 1. Resim

İSTANBUL

İstanbul'da Kurban Bayramı’nın ilk gününde kurban kesimi sırasında kendini yaralayan bazı vatandaşlar hastanelerin acil servisine koştu.

Edinilen bilgiye göre İstanbul’da saat 12.00 itibariyle kamu hastanelerine başvuran kişi sayısının 513 olduğu öğrenildi.

Türkiye genelinde 1000'lerce acemi kasap kurban yerine kendini keserek hastanelik oldu - 2. Resim

ANKARA

Kurban keserken kolundan yaralanarak Ankara Bilkent Şehir Hastanesine gelen Salih Gültekin, başından geçenleri gülerek anlattı.

Uzun yıllardır kurban kestiğini ve ilk kez böyle bir kaza yaşadığını anlatan Gültekin, "Arkadaşım eti parçalarken bıçağı koluma sapladı. Herhangi bir sorun yok şu anda" dedi.

İZMİR

İzmir'de, bayram namazının kılınmasının ardından vatandaşlar kurban kesim işlemlerine başladı.

Birçok noktada kurbanlıklar profesyonel kasaplar tarafından kesilirken, bazı acemi kasaplar da kesim işlemleri esnasında kendilerini bıçakla veya kesici aletlerle yaraladı.

Türkiye genelinde 1000'lerce acemi kasap kurban yerine kendini keserek hastanelik oldu - 3. Resim

ADANA

Adana'da bu saate kadar 196 acemi kasabın kendini yaralayarak hastanelere başvurduğu öğrenildi.

Yaralanmaların bir çoğunun el, kol ve parmak yaralanması olduğu ve durumu ağır olan yaralının da olmadığı belirtildi.

KOCAELİ

Kocaeli’de kurban kesmeye çalışırken bıçak, satır ya da hayvanın tekmesiyle yaralanan vatandaşlar hastanelere koştu.

Ambulansla veya kendi imkanları ile hastanelere gelen 328 kişi, hastanelerin acil ünitelerinde tedavi altına alındı.Türkiye genelinde 1000'lerce acemi kasap kurban yerine kendini keserek hastanelik oldu - 4. Resim

TEKİRDAĞ

Tekirdağ’da kurban ibadetini yerine getirmek üzere günler öncesinden aldıkları kurbanlıklarını, profesyonel kasaplardan destek almadan kendileri kesmek isteyen toplam 213 vatandaş, soluğu hastanede aldı.

Tekirdağ ili genelinde yaralanan vatandaşlar tedavilerinin ardından taburcu edilirken, uzmanlar vatandaşları kurbanları kendilerinin kesmemelerini ve işin ehli olan kişilerin kesmesi gerektiğini ifade ederek vatandaşları uyardı.

SAKARYA

Sakarya’da bayramın ilk gününde hastanelerin acil servisleri kurban kesmek isterken kazayla kendini kesen vatandaşlarla doldu.

Kurban keserken yaralanan toplam 368 vatandaş, şehir genelindeki çeşitli hastanelere başvurarak tedavi edildi.

Türkiye genelinde 1000'lerce acemi kasap kurban yerine kendini keserek hastanelik oldu - 5. Resim

RİZE

Rize'de kurbanlık hayvanlarını keserken yaralanan 67 kişi bıçak veya hayvan darbesiyle yaralandı.

Yaralılardan 25'i Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine, 32'si Rize Devlet Hastanesine ve 10'u da Kaçkar Devlet Hastanesine ambulanslarla veya yakınlarının yardımıyla acil servislere ulaştırıldı.

Türkiye genelinde 1000'lerce acemi kasap kurban yerine kendini keserek hastanelik oldu - 6. Resim

ÇANKIRI

Çankırı'da bu saate kadar 91 acemi kasabın kendini yaralayarak hastanelere başvurduğu öğrenildi.

Yaralanmaların el, kol ve parmak yaralanması olduğu ve durumu ağır yaralının olmadığı belirtildi.

ÇORUM

Çorum'da Kurban Bayramı’nın ilk gününde bayram namazının ardından kurbanlar kesilmeye başlandı. Kesim sırasında yaralanan acemi kasaplar, hastanelerin acil servislerine hücum etti.

Acemi kasaplardan kimi kolunu kimi elini keserken, bazıları da kestiği kurbanlığın gazabına uğradı.Türkiye genelinde 1000'lerce acemi kasap kurban yerine kendini keserek hastanelik oldu - 7. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
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