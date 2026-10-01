Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

İsmail Kartal 12 yıllık hasreti dindireceğinden emin! "Şampiyonluk bizim olacak"

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
İsmail Kartal 12 yıllık hasreti dindireceğinden emin!
Başlık Resmiİsmail Kartal 12 yıllık hasreti dindireceğinden emin! Şampiyonluk bizim olacak

İstifadan döndükten sonra ilk kez basın mensuplarıyla sohbet eden İsmail Kartal, işlerin yolunda gittiğini söylerken sezonu mutlu sonla tamamlayacaklarına inandığını vurguladı.

Kaydet
|
Mehmet Emin Uluç
MEHMET EMİN ULUÇ

Samandıra’da basın mensuplarıyla bir araya gelen İsmail Kartal, Eyüp zaferiyle girdikleri millî arada çalışmalarının güzel gittiğini söylerken, kaldıkları yerden devam edeceklerini ifade etti. Takım içindeki atmosferden memnun olduğunu dile getiren İsmail Kartal, “Oyuncuların enerjisi yüksek, inancı tam. Onlar da, ben de, tıpkı başkanımız gibi bu sene şampiyon olacağımıza inanıyoruz” dedi. Lig yarışının zorluğuna dikkat çeken İsmail Hoca, şampiyonluk mücadelesinde puan kayıplarının geçen yıllara göre daha fazla olacağını öne sürerken, sonunda kazananın kendileri olacağını iddia etti.

ÖNERİLEN HABERLER
ÖZEL│Berke Özer
SPOR

ÖZEL│Berke Özer'i Fenerbahçe’nin eski antrenörü anlattı: Jan Oblak'tan fazlasını verir

ÇALIŞARAK GELİŞİYORUZ

Elindeki oyuncu grubundan son derece memnun olduğunu söyleyen İsmail Kartal, “Bu kadroyla kış transfer dönemine kadar gidebiliriz” derken transfere dikkat çekti. Ön alan baskısı kuran, rakibi hataya sürükleyen ve hücumda set oyununu iyi oynayabilen bir takım olacaklarını belirten Kartal, “Seviyemiz gayet iyi. Topa sahip olma süresini artırmaya, topu daha hızlı geri kazanmaya çalışıyoruz. Buna alışık olmayan oyuncularımız var. Kaliteli ancak farklı tarzlara sahipler. Gönül ister ki hemen olsun. Ama öyle değil. Çalışıyoruz ve iyi yoldayız” sözleriyle süreçten memnun olduğunu vurguladı.

KARTAL'DAN İNCİLER

  • Futbolda dün yoktur.
  • Eleştirilere kulaklarımızı tıkadık.
  • Tamamen sahaya konsantreyiz.
  • F.Bahçe’de herkesin başarılı olma mecburiyeti var.
  • Ederson özgüven kazandı, kendini buldu.
  • Oğuz Çetin ile gayet iyi çalışıyoruz.
  • Oppong’u Djiku’nun desteğiyle aldık.

ARA KAPANIYOR: LUKAKU ISINIYOR

Flaş transfer Romelu Lukaku’nun fiziksel açıdan Muriç’ten biraz geri olduğunu itiraf eden İsmail Kartal, “Onu da hallediyoruz” derken, “Çok iyi bir profesyonel. Yakın zamanda gerçek performansına ulaşacak” ifadesinde bulundu. Kartal, Mert Hakan Yandaş’ın da hazır olduğunu söyledi.

EVE GİTMEK YOK! DEVİR DEĞİŞTİ

Günümüz futbolunda mesailerin uzadığını belirten İsmail Kartal, “Artık idmanı yaptır, evine git dönemi bitti. Antrenmanları planlamak, maçları analiz etmek, bunları takıma anlatmak ve idmanlarda pratiği yapmak. Yani daha fazla mesai lazım” derken, “Duran toplardan altı gol” sözleriyle çalışmanın ödülüne dikkat çekti.

ASENSİO’YLA BAŞLAYACAĞIZ

Marco Asensio’nun tam anlamıyla iyileştiğini söyleyen İsmail Kartal, “Fiziksel olarak iyi. Morali yüksek. Hazırlık maçında ilk on birde olacak. Rize deplasmanına da onunla başlayacağız” müjdesini verdi.

Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.