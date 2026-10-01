İsmail Kartal 12 yıllık hasreti dindireceğinden emin! "Şampiyonluk bizim olacak"

İstifadan döndükten sonra ilk kez basın mensuplarıyla sohbet eden İsmail Kartal, işlerin yolunda gittiğini söylerken sezonu mutlu sonla tamamlayacaklarına inandığını vurguladı.

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Samandıra’da basın mensuplarıyla bir araya gelen İsmail Kartal, Eyüp zaferiyle girdikleri millî arada çalışmalarının güzel gittiğini söylerken, kaldıkları yerden devam edeceklerini ifade etti. Takım içindeki atmosferden memnun olduğunu dile getiren İsmail Kartal, “Oyuncuların enerjisi yüksek, inancı tam. Onlar da, ben de, tıpkı başkanımız gibi bu sene şampiyon olacağımıza inanıyoruz” dedi. Lig yarışının zorluğuna dikkat çeken İsmail Hoca, şampiyonluk mücadelesinde puan kayıplarının geçen yıllara göre daha fazla olacağını öne sürerken, sonunda kazananın kendileri olacağını iddia etti.

ÇALIŞARAK GELİŞİYORUZ

Elindeki oyuncu grubundan son derece memnun olduğunu söyleyen İsmail Kartal, “Bu kadroyla kış transfer dönemine kadar gidebiliriz” derken transfere dikkat çekti. Ön alan baskısı kuran, rakibi hataya sürükleyen ve hücumda set oyununu iyi oynayabilen bir takım olacaklarını belirten Kartal, “Seviyemiz gayet iyi. Topa sahip olma süresini artırmaya, topu daha hızlı geri kazanmaya çalışıyoruz. Buna alışık olmayan oyuncularımız var. Kaliteli ancak farklı tarzlara sahipler. Gönül ister ki hemen olsun. Ama öyle değil. Çalışıyoruz ve iyi yoldayız” sözleriyle süreçten memnun olduğunu vurguladı.

KARTAL'DAN İNCİLER

Futbolda dün yoktur.

Eleştirilere kulaklarımızı tıkadık.

Tamamen sahaya konsantreyiz.

F.Bahçe’de herkesin başarılı olma mecburiyeti var.

Ederson özgüven kazandı, kendini buldu.

Oğuz Çetin ile gayet iyi çalışıyoruz.

Oppong’u Djiku’nun desteğiyle aldık.

ARA KAPANIYOR: LUKAKU ISINIYOR

Flaş transfer Romelu Lukaku’nun fiziksel açıdan Muriç’ten biraz geri olduğunu itiraf eden İsmail Kartal, “Onu da hallediyoruz” derken, “Çok iyi bir profesyonel. Yakın zamanda gerçek performansına ulaşacak” ifadesinde bulundu. Kartal, Mert Hakan Yandaş’ın da hazır olduğunu söyledi.

EVE GİTMEK YOK! DEVİR DEĞİŞTİ

Günümüz futbolunda mesailerin uzadığını belirten İsmail Kartal, “Artık idmanı yaptır, evine git dönemi bitti. Antrenmanları planlamak, maçları analiz etmek, bunları takıma anlatmak ve idmanlarda pratiği yapmak. Yani daha fazla mesai lazım” derken, “Duran toplardan altı gol” sözleriyle çalışmanın ödülüne dikkat çekti.

ASENSİO’YLA BAŞLAYACAĞIZ

Marco Asensio’nun tam anlamıyla iyileştiğini söyleyen İsmail Kartal, “Fiziksel olarak iyi. Morali yüksek. Hazırlık maçında ilk on birde olacak. Rize deplasmanına da onunla başlayacağız” müjdesini verdi.

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