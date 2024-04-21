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İsmail Kartal ile Fred arasında neler yaşandı? Perde arkasında ne yaşandığı ortaya çıktı "Sakın..."

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İsmail Kartal ile Fred arasında neler yaşandı? Perde arkasında ne yaşandığı ortaya çıktı &quot;Sakın...&quot;

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UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos'a penaltılarla elenen Fenerbahçe'de hoca İsmail Kartal'ın, Brezilyalı futbolcu Fred'i oyundan aldığı ve oyuncunun tepki gösterdiği anlar çok konuşulmuştu. Yaşananların perde arkası ve ikilinin daha sonra ne konuştuğu ortaya çıktı.

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanşında Fenerbahçe normal süresini 1-0 kazandığı karşılaşmada, Olympiakos'a seri penaltı atışları sonrası elenmişti. Maça damga vuran olaylardan biri de sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal'ın, Fred'i oyundan alması olmuştu.

Oyuncu, kenara gelirken "Neden?" diyerek Kartal'a tepki göstermişti. Brezilyalı futbolcunun, Samandıra'da Kartal'ı ziyaret ettiği ve özel bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. 

İsmail Kartal ile Fred arasında neler yaşandı? Perde arkasında ne yaşandığı ortaya çıktı "Sakın..." - 1. Resim

"YAZILANLARA SAKIN BAKMA"

Sabah'ın haberine göre; 62 yaşındaki teknik direktör oyuncuya "Benim tek amacım seni korumaktı. Önümüzde çok kritik maçlar var ve sen de kritik bir sakatlıktan çıktın. Olympiakos maçında sana daha fazla yüklenseydik sakatlığın yeniden ortaya çıkabilirdi. Sana karşı asla bir ön yargım yok ve senin sağlığını düşündüm." dedi. 

İsmail Kartal ile Fred arasında neler yaşandı? Perde arkasında ne yaşandığı ortaya çıktı "Sakın..." - 2. Resim

Ayrıca Kartal'ın Brezilyalı futbolcuya "Yazılanlara sakın bakma. Kalan 6 haftada senden şampiyonluk performansı bekliyorum ve bu yüzden de sağlıklı kalman için bu hamleyi yaptım." dediği belirtildi.

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