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İsmail Kartal'lı Persepolis zirve takibini sürdürüyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İsmail Kartal&#039;lı Persepolis zirve takibini sürdürüyor!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İran Körfez Pro Ligi'nin 29. haftasında Persepolis, deplasmanda Kheybar Khorramabad'ı 2-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

İran Körfez Pro Ligi'nde heyecan devam ediyor. 29. hafta mücadelesinde İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Persepolis, deplasmanda Kheybar Khorramabad'a konuk oldu. Takhti Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Persepolis, 2-1'lik skorla kazandı.

İsmail Kartal'lı Persepolis zirve takibini sürdürüyor! - 1. Resim

Karşılaşmada ev sahibi ekip Kheybar Khorramabad, 25. dakikada Farid Amiri'nin attığı golle öne geçti. Persepolis ise 65. dakikada Farshad Ahmadzadeh ile eşitliği sağladı. Maçın son dakikalarında baskısını artıran İsmail Kartal'ın ekibi, 90+1'de Oston Urunov'un golüyle 2-1 öne geçti ve sahadan galibiyetle ayrıldı.

İsmail Kartal'lı Persepolis zirve takibini sürdürüyor! - 2. Resim

Bu sonuçla birlikte Persepolis, puanını 57'ye yükseltti ve ligin 3. sırasında yer almaya devam etti. Kheybar Khorramabad ise 32 puanla 11. sırada kaldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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