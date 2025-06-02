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İsmail'e Shaktar kancası! Arda Turan istiyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İsmail&#039;e Shaktar kancası! Arda Turan istiyor
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Shakhtar Donetsk'in başına geçen Arda Turan, Türkiye'den ilk transferini yapmak için düğmeye bastı. Turan, Fenerbahçe'nin genç yıldızı İsmail Yüksek’i kadrosuna katmak istiyor.

Eyüpspor'daki başarılı performansının ardından Ukrayna devi Shakhtar Donetsk'in başına geçen Arda Turan, transfer çalışmalarına başladı. 

Genç teknik adam, Türkiye'den ilk transferini yapmak için harekete geçti. Hedefteki isim ise Fenerbahçe'nin milli yıldızı İsmail Yüksek.

İsmail'e Shaktar kancası! Arda Turan istiyor - 1. Resim

Turan'ın, Avrupa'da çok sayıda talibi bulunan İsmail'i kadrosuna katmak için ısrarcı olduğu öğrenildi. Orta sahaya dinamizm kazandırmak isteyen Turan'ın, İsmail'i ilk transfer hedefi olarak belirlediği belirtildi.

Öte yandan kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen İsmail Yüksek'in de Fenerbahçe'den ayrılmaya sıcak baktığı biliniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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