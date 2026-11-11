Italiano istedi, Beşiktaş harekete geçti: Ocakta yıldız operasyonu!

Beşiktaş Teknik Direktörü Italiano’nun isteği: Frank Anguissa. Orta sahaya güç ve kalite katmak isteyen tecrübeli teknik adam, 30 yaşındaki oyuncu için yönetime bastırdı. Kamerunlu yıldızın, kulübü Napoli ile arası iyi değil.

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Ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmayı planlayan Beşiktaş’ta çalışmalar hız kazandı. Orta saha bölgesi için Newcastle United forması giyen Joe Willock için girişimlerini sürdüren siyah beyazlılar rotayı İtalya’ya kırdı. Teknik Direktör Vincenzo İtaliano, Napoli’nin yıldızı Frank Anguissa’yı kadrosunda görmek istiyor. Orta sahaya kalite, fiziksel güç ve tecrübe kazandıracak bir oyuncu arayan İtalyan teknik adam bu doğrultuda 30 yaşındaki Kamerunlu futbolcunun transfer edilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını istedi.

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TANIDIK HEDEF

Anguissa’nın Napoli ile sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, transfer ihtimalini daha da güçlendiriyor. Öte yandan, İtalyan basınında çıkan haberde, Kamerunlu futbolcuyla Napoli arasındaki sözleşme uzatma görüşmelerinin çıkmaza girdiği belirtildi. Anguissa’ya Suudi Arabistan’ın yanı sıra Serie A’dan ve Avrupa’nın diğer büyük liglerinden de ilgi olduğu biliniyor. Tecrübeli oyuncu ile geçen sezon da transfer görüşmelerinde bulunulmuş, anlaşma son anda Napoli’nin bonservis bedelini yükseltmesi sebebiyle gerçekleşmemişti.

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FORMU ZİRVEDE

Napoli’de son beş sezonda 159 maça çıkan ve bunların 142’sine ilk 11’de başlayan Anguissa, skorer kimliğiyle de ön plana çıkıyor. 6 ve 8 numaralarda görev yapan Kamerunlu oyuncu son beş sezonda 16 gol ve 16 asistlik performans sergiledi.

BRAHİM DİAZ TAKİBİ

Devre arasında özellikle sağ kanada da takviye yapmayı planlayan Beşiktaş yönetimi, Real Madrid’de forma şansı bulmakta zorlanan Brahim Diaz’ı yokluyor. Siyah-beyazlıların, İspanyol devindeki geleceği belirsizliğini koruyan 27 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.

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