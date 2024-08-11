İtalya, ABD'yi 3-0 yenerek altın madalyaya uzandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Kadınlar Voleybol finalinde İtalya ile ABD karşı karşıya geldi. Paris'te müthiş bir performans sergileyen İtalya, ABD'ye set vermeden altın madalyaya uzandı. Finalden 3-0 galip ayrılarak şampiyon olan Gök-Mavililer'de Paulo Egonu 22 sayıyla yıldızlaştı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Kadınlar Voleybol'da şampiyon İtalya oldu.

Yarı finalde Filenin Sultanları'nı 3-0 yenerek finale çıkan İtalya, finalde de ABD'yi aynı skorla devirdi ve altın madalyaya uzandı.

South Paris Arena'da oynanan müsabakada İtalya baştan sona oyunu domine ederek rakibine hiç şans tanımadı ve set vermeden şampiyon oldu. Öte yandan Paris'teki tüm maçlarda rakiplerine üstünlük kuran Gök Mavililer, sadece Dominik Cumhuriyeti'ne 1 set verdi.

Finalde 22 sayıyla oynayan Egonu toplamda ise 110 sayılık katkı yaptı.

A Milli Takımımızın başantrenörü olan Santarelli'nin eşi Monica de Gennaro, olimpiyat zaferi sonrası İtalya A Milli Takımı'na veda etti.