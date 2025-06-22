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İtalyan golcü kalacağım diyor ama niyeti başka! Immobile gi-de-cek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İtalyan golcü kalacağım diyor ama niyeti başka! Immobile gi-de-cek
Beşiktaş, Bologna, Milan, Kariyer, Maaş, Ücret, Anlaşmazlık, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

“Beşiktaş’ta mutluyum, ayrılmak istemiyorum” diyen 35 yaşındaki oyuncu 6 milyon avro olan senelik ücretinin verilmesi için uğraşıyor. Bu alacağı verilirse tecrübeli oyuncu ilk uçakla Bologna’ya gidecek.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Sezon başında Beşiktaş’a büyük umutlarla transfer edilen Ciro İmmobile’nin takımdan ayrılması bekleniyor. Siyah beyazlılar kadroya iki önemli santrfor takviyesi yapmak için İtalyan yıldızın gideceği günü iple çekiyor. Ancak İmmobile’nin planı çok farklı.

Sürekli Beşiktaş’ta mutlu olduğu ve takımda kalmak istediği yönünde açıklamalarda bulunan 35 yaşındaki oyuncunun tek derdi 6 milyon avro olan yıllık ücreti. Beşiktaş’la bir yıl daha sözleşmesi bulunan İmmobile, gelecek sezon kesin olarak İtalya’ya dönmekte kararlı ama ücretini almak için her yolu deniyor. 

İtalyan golcü kalacağım diyor ama niyeti başka! Immobile gi-de-cek - 1. Resim

İSTEYENİ ÇOK

İmmobile’nin Beşiktaş’ta kalacakmış gibi açıklamalarda bulunmasının sebebi yıllık ücreti. Yönetimin 6 milyon avroyu ödemesi durumunda yolunu gözlediği İtalya’ya dönecek tecrübeli oyuncunun talibi çok. Milan, İmmobile’yi üçüncü santrfor olarak kadrosuna katmak istiyor. Bologna ise as forveti yapmak niyetinde. İtalyan yıldız da daha sıcak baktığı Bologna’ya ilk uçakla gitmek için parasını bekliyor. Siyah beyazlı yönetim de İmmobile’nin her türlü durumda İtalya’ya döneceğinden emin olduğu için yıllık ücreti ödeyip sözleşmeyi feshetmekte acele etmiyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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