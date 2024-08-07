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İtalyan rakibi Ilennia Elisabetta'yı yenen Merve Dinçel Kavurat çeyrek finalde

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İtalyan rakibi Ilennia Elisabetta&#039;yı yenen Merve Dinçel Kavurat çeyrek finalde

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat, çeyrek finale yükseldi. İtalyan Ilennia Elisabetta Motanti'yi 2-0 mağlup eden Merve, adını son 8'e yazdırdı.

 

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat, çeyrek finale yükseldi.

Grand Palais'te yapılan müsabakalarda milli sporcu, kadınlar 49 kilo son 16 turunda İtalyan Ilennia Elisabetta Motanti ile karşı karşıya geldi.

Rakibini 5-1 ve 3-1'lik setler sonucunda 2-0 mağlup eden Merve Dinçel Kavurat, adını çeyrek finale yazdırdı.

Milli sporcu, çeyrek finalde Çinli Quing Guo ile karşılaşacak.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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