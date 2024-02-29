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    • Haberler > Spor > Ivo Vieira ile yollarını ayıran Pendikspor, Beşiktaş efsanesini göreve getiriyor

    Ivo Vieira ile yollarını ayıran Pendikspor, Beşiktaş efsanesini göreve getiriyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Ivo Vieira ile yollarını ayıran Pendikspor, Beşiktaş efsanesini göreve getiriyor
    Pendikspor, İbrahim Üzülmez, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, kötü gidişatın faturasını teknik direktörü Ivo Vieira'ya kesti. Portekizli hocanın yerine gelecek isim belli oldu.

    Pendikspor, teknik direktör Ivo Vieira ile yollarını ayırdığını duyurdu.

    Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    Kamuoyuna Duyurulur; Teknik Direktörümüz Ivo Vieira ile karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı Ivo Vieira’a ve teknik ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz.

    İstanbul ekibinin İbrahim Üzülmez ile prensipte anlaştığı ve kısa sürede resmi imzaların atılacağı belirtildi.

    Ivo Vieira ile yollarını ayıran Pendikspor, Beşiktaş efsanesini göreve getiriyor - 1. Resim

    İBRAHİM ÜZÜLMEZ VE ALPARSLAN ÖZTÜRK KAVGA ETMİŞTİ

    Pendikspor'un yeni teknik direktörü olması beklenen İbrahim Üzülmez'in tartıştığı eski oyuncusu Alparslan Öztürk ile aynı takımda buluşması sosyal medyada gündem oldu.

    Eyüpspor'da birlikte çalışan Üzülmez ve Öztürk arasında geçen diyalog sporseverleri şaşırtmıştı.

    Alparslan Öztürk, "Çalıştığım en kötü teknik direktör İbrahim Üzülmez. Nedeni de belli zaten. Açıp bakarsınız. Bence iyi bir hoca değil, iyi bir insan değil. Kötü hoca olabilirsiniz ama kötü insan olmak çok daha zordur." ifadelerini kullanmıştı.

    Öztürk'ün ifadelerine tepki gösteren Üzülmez ise şu karşılığı vermişti:

    "Kötü insan kelimesine kesinlikle katılmıyorum. Kendisi öncelikle takım içerisinde sevilmeyen ve genç futbolculara ağza alınmayacak küfürler savuran biridir. Özellikle profesyonellikten uzak yapısı olması ve çalışmadan yanı top oynamadan para kazanmaya çalışan bir karakterdir kendisi."

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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