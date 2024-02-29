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    • Haberler > Spor > Süper Lig yayın ihalesinde sürpriz iddia! İşte maçların yayınlanacağı kanal ve kulüplere verilecek ücret

    Süper Lig yayın ihalesinde sürpriz iddia! İşte maçların yayınlanacağı kanal ve kulüplere verilecek ücret

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Süper Lig yayın ihalesinde sürpriz iddia! İşte maçların yayınlanacağı kanal ve kulüplere verilecek ücret
    Süper Lig, Yayın İhalesi, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Aylardır süren yayın ihalesinde sona doğru yaklaşıldı. Saran Medya ile beIN Group arasında süren görüşmede kazanan tarafın mevcut kanalın olduğu öğrenildi.

    Trendyol Süper Lig'in yayıncı kuruluşunda yaşanan belirsizlik sona erdi.

    Sezon sonunda beIN ile yapılacak anlaşmanın sona erecek olmasından dolayı birçok iddia ortaya atılmıştı.

    Saran Holding'in de dahil olduğu ihale sürecinde TFF'nin son kararı verdiği belirtildi.

    SÜPER LİG MAÇLARININ YAYINLANACAĞI KANAL BELLİ OLDU

    Kulüpler Birliği ile yapılan görüşmelerde beINSPORTS ile yola devam kararının çıktığı öğrenildi.

    İki taraf arasında yapılacak son görüşmelerin ardından resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

    Süper Lig'de yer alan kulüplerin 200 milyon euroya yakın beklentisi olsa da bu rakamın 150 milyon euro seviyesinde olduğu iddia ediliyor.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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