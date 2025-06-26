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Jadon Sancho talimatı: Kampa yetişsin

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Jadon Sancho talimatı: Kampa yetişsin
Jadon Sancho, Manchester United, Fenerbahçe, Jose Mourinho, Transfer, Bundesliga, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Transferde iddialı bir yaz dönemi geçiren Fenerbahçe, Jose Mourinho’nun talebi doğrultusunda Jadon Sancho’yu kadrosuna katmak için geri sayıma geçti. Sarı lacivertliler, İngiliz yıldız için Manchester United’a en cazip teklifi sunarak masadaki rakiplerini geride bırakmayı başardı.

Jose Mourinho'nun ısrarla kadrosunda görmek istediği Jadon Sancho için Fenerbahçe bastırıyor. İngiliz yıldız için Juventus başta olmak üzere Borussia Dortmund, Arsenal ve Napoli gibi önemli kulüplerin de devrede olduğu pazarlık masasında sarı lacivertliler öne çıktı.

Jadon Sancho talimatı: Kampa yetişsin - 1. Resim

Manchester United'a ve oyuncunun menajerine en iyi teklifin Fenerbahçe tarafından sunulduğu öğrenilirken, sarı lacivertli yönetim transferi kamp dönemine kadar bitirmekte kararlı.

Jadon Sancho talimatı: Kampa yetişsin - 2. Resim

Geçtiğimiz sezonu Borussia Dortmund'da kiralık geçiren 25 yaşındaki Sancho, Bundesliga'da 21 maçta 3 gol, 3 asistlik katkı sağladı. İngiliz oyuncunun Manchester United ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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