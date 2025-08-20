Jose Mourinho, Play-Off turunda Benfica'ya karşı umudunu koruyor! Her şeyimizi vereceğiz

Jose Mourinho, Benfica’yı sözlü olarak direkt ‘favori göstermedi’ ama sözleri favori ötesi gibiydi… F.Bahçe’nin hocası, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kadıköy’de Benfica ile yapacakları maç öncesi değerlendirmelerde bulundu. İşte öne çıkan sözleri:

Şampiyonlar Ligi’ne kalmak için en zor yol bize çıktı. Önce Feyenoord, sonra Benfica. Ben Nice olsun isterdim. İlk maçı deplasmanda isterdim ama evimizde oynayacağız. Ama eğer Şampiyonlar Ligi’nde oynama şansınız varsa, elinizden gelen her şeyi yapmalısınız. Her şeyi deneyeceğiz.

TARAFTAR DESTEK VERMELİ

Benfica’nın favori olduğunu söylemek istemiyorum ama birçok faktör onları önde tutuyor. Benfica’nın kalitesini biliyorum. Birçok faktör var ve bu faktörler Benfica’yı önde tutuyor. Çünkü onlar Şampiyonlar Ligi kalitesinde. 4 yersek onlara 5 atamayız. En kötü ihtimalde Avrupa Ligi cebimizde. Ki orada kazanma ve çok daha büyük işler yapma şansımız çok yüksek. Ancak Şampiyonlar Ligi’ne kalırsak çok şey katacak bize. Ekonomi ve marka anlamında. Taraftar Feyenoord maçında olduğu gibi bizlere yardımcı olmalı, destek vermeli.

KEREM YORUMU

Jose Mourinho, kadroda görmeyi çok istediği Kerem Aktürkoğlu için “Kerem oynarsa yarın (bugün) Benfica için oynayacak. Kerem’i Fenerbahçe oyuncusu olarak düşünemem. Bize karşı oynayabilir. Böyle bir ihtimal var” dedi.

Mourinho’nun Sporty Net’e verdiği röportajdan alıntılar:

Portekiz Millî Takımı’nı Dünya Kupası’nda yönetmek istiyorum.

(Transfer iddiaları üzerine) Neymar ile ilgili hiçbir şey olmadı.

Beni futbolda en çok çeken şey tutku, Türkiye’ye getiren şey buydu.

Antrenör olarak beni en çok geliştiren oyuncu Lionel Messi oldu.

Günlük hayatta yapay zekâyı değil doğal zekâyı kullanıyorum.

Kendimi tüm zamanların en iyi teknik direktörü olarak görüyorum.

Jose Mourinho eskisi gibi değil, kimliğini kaybetti’ sözüne gülüyorum.

DEV GELİR YOLDA

Sarılacivertliler için Benfica sınavı tur mücadelesinin de ötesinde anlam ifade ediyor. Hem maddi hem de manevi olarak. Kanarya play-off turunu geçerse Şampiyonlar Ligi’ne kalıp toplam 29 milyon avro gelir elde edecek. Elenmesi durumunda ise yoluna Avrupa Ligi’nde devam edecek olan temsilcimizin kasasına girecek rakam ise 16 milyon avro olacak.