Jose Mourinho sert çıktı: "Yedek kulübesinde bile oturamaz!"

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kylian Mbappe'ye yönelik eleştirilere tepki göstererek oyuncusuna sahip çıktı. Eflatun beyazlılara uygun davranmayan oyuncunun yedek kulübesinde bile oturamayacağını belirten Portekizli çalıştırıcı, "Bir oyuncu görevlerini yerine getirmezse onu yedek kulübesinde göremezsiniz. Taraftarlar onu yuhalayamaz bile. Çünkü o oyuncu evinde olacaktır." dedi.

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Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho, Mbappe'nin iyileşme süreci ve özel hayatı üzerinden yapılan yorumları eleştirerek Real Madridli oyuncuların profesyonel tutumlarıyla örnek olduğunu söyledi.

"TARAFTARLAR ONU YUHALAYAMAZ BİLE"

Real Madrid'e uygun davranmayan oyuncunun yedek kulübesinde bile oturamayacağını belirten Mourinho, "Real Madrid oyuncusu gibi davranmayan futbolcu yedek kulübesinde bile olamaz. Size söz veriyorum. Bir oyuncu görevlerini yerine getirmezse ya da bir futbolcu veya vatandaş olarak sorumluluklarını ihmal ederse onu yedek kulübesinde göremezsiniz. Taraftarlar onu yuhalayamaz bile. Çünkü o oyuncu evinde olacaktır." diye konuştu.

Kylian Mbappe

MBAPPE'YE DESTEK ÇIKTI

Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e karşı sorumluluklarını yerine getirdiğine inandığını söyleyen Portekizli teknik adam, Fransız golcünün forma giymeye devam edeceğinin de mesajını verdi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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