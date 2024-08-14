Jose Mourinho'nun Okan Buruk sözlerine Abdurrahim Albayrak cevap verdi! "Daha dün geldin..."

Galatasaray'da uzun yıllar yöneticilik yapan Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılı ekibin Divan Kurulu toplantısında çarpıcı açıklamalar yaptı. Mourinho'nun Okan Buruk'la ilgili sözlerine cevap veren Albayrak, "Bizim hocamızı eleştiriyorlar. Yok 2 adım attı, yok 3 adım attı, yok 4 adım attı. Ulan bir dur daha dün geldin." dedi.

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili sert ifadeler kullandı.

Mourinho, Galatasaray-Hatayspor mücadelesinde Okan Buruk'un sahaya girmesine rağmen sarı kart görmediğini ancak kendisinin hemen kartla cezalandırıldığını ifade etmişti.

Portekizli hoca, "Emin olduğum bir şey var ki Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, kart görmeden sahaya 4 metre girebiliyor. Ancak ben 1 metre bile kart görmeden giremiyorum." demişti.

Galatasaray'ın Ağustos Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Abdurrahim Albayrak, Mourinho'nun Okan Buruk sözlerine cevap verdi.

Mourinho'nun açıklamasına camiadan bir ses çıkmamasına sitem eden Albayrak, şöyle konuştu:

Divan'a neler oldu böyle. Enerji bir düşük. Bize neler oldu böyle? Bizim hocamızı eleştiriyorlar. Yok 2 adım attı, yok 3 adım attı, yok 4 adım attı. Ulan bir dur daha dün geldin.