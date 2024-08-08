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Kadınlar gülle atmada milli atlet Emel Dereli, 13. olarak Paris'e veda etti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kadınlar gülle atmada milli atlet Emel Dereli, 13. olarak Paris&#039;e veda etti

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kadınlar gülle atmada yarışan milli atlet Emel Dereli, finale yükselemedi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atletizm kadınlar gülle atma elemeleri gerçekleştirildi.

Stade de France'da yapılan yarışlarda milli sporcu Emel Dereli, 17.02'lik derecesiyle kendi serisini 13. sırada tamamladı.

Genel klasmanda 24. olan Dereli, finallerde yarışma hakkı kazanamadı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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