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Kamp kadrosunda vardı, kafilede yok! İşte Osimhen'de son durum

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Kamp kadrosunda vardı, kafilede yok! İşte Osimhen'de son durum
Başlık ResmiKamp kadrosunda vardı, kafilede yok! İşte Osimhen'de son durum

Galatasaray, Süper Lig'in 10'uncu haftasında Konyaspor ile oynayacağı maç için Konya'ya ulaştı. Kafilede yer almayan Victor Osimhen'in ise ailevi nedenlerle takımla gitmediği ve maç günü Konya'ya katılacağı öne sürüldü.

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Trendyol Süper Lig'in 10'uncu haftasında yarın deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray, Konya'ya ulaştı.

Sarı-kırmızılı kafileyi taşıyan uçak Konya Havalimanı'na iniş yaptı. Bir grup taraftar, takımın gelişini tezahüratlarla bekledi. Geniş güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrılan futbolcular ve teknik direktör Okan Buruk, taraftarların tezahüratlarıyla karşılandı.

Galatasaray kafilesi, karşılaşma saatine kadar konaklayacağı otele hareket etti.

OSIMHEN GELİŞMESİ

Galatasaray’ın kamp kadrosunda ismi bulunan Victor Osimhen'in ise takımla birlikte Konya'ya gitmediği öğrenildi.

HT Spor'un haberine göre Nijeryalı golcü, ailevi nedenler dolayısıyla kafileye katılmadı. Osimhen'in yarın Konya'ya giderek maç kadrosunda yer alacağı öne sürüldü.

Kamp kadrosunda vardı, kafilede yok! İşte Osimhen'de son durum
Başlık ResmiKamp kadrosunda vardı, kafilede yok! İşte Osimhen'de son durum

GALATASARAY'IN KAMP KADROSU

Sarı-kırmızılı ekibin Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Roland Sallai, Davinson Sanchez, İsmail Jakobs, Eren Elmalı, Wilfried Singo, El Chadaille Bitshiabu, Lesley Ugochukwu, Mario Lemina, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Gabriel Sara, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov, Yunus Akgün, Leroy Sane, Rafael Leao, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül ve Victor Osimhen.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: HABER MERKEZİ
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