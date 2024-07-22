Karim Benzema'nın Ballon d'Or favorisi Vinicius Jr

Real Madrid'in eski yıldızı Karim Benzema, Ballon d'Or için favorisini açıkladı. Real Madrid'de forma giydiği dönemde Ballon d'Or ödülünü kazanan Fransız yıldız, bu sene ödülün favorisi olarak Vinicius Jr'ı gösterdi.

Futbol kariyerine Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Ittihad'da devam eden Karim Benzema İspanyol basınından Marca'ya konuştu.

Eski takımı Real Madrid'in geçen sezon gösterdiği performansını yorumlayan golcü, "Muhteşem bir sezon geçirdiler. Real Madrid her zaman dünyanın en iyi takımıdır. Oyuncular gelip geçer ama Real Madrid her zaman zirvededir." dedi.

"DAHA İYİ BİR TAKIM GÖRMÜYORUM"

İspanyol devinden ayrıldığı için pişman olmadığını ifade eden Benzema, "Yeni oyuncular gelir, bazı isimler ayrılır. Bu her zaman böyledir ve böyle olmaya devam edecek. Real Madrid'den daha iyi olabilecek bir takım görmüyorum." şeklinde konuştu.

"VINICIUS HAK EDİYOR"

Ballon d'Or için favorisinin Real Madrid'in yıldızı Vinicius Jr. olduğunu belirten tecrübeli golcü, "Vinicius diyeceğim çünkü bunu hak ediyor. Sadece bu yıl yaptıklarıyla değil, daha önceki sezonlarda yaptıklarıyla bunu gösterdi. Tam bir futbolcu. Real Madrid'in ona ihtiyacı olduğunda çok iyi oynuyor ve bunu hak ettiğini düşünüyorum. Favorim Vini." açıklamasında bulundu.

Real Madrid'in Paris Saint Germain'den kadrosuna kattığı Kylian Mbappe içinse Benzema şunları kaydetti, "Er ya da geç Real Madrid'de oynayacaktı. Hep böyle düşünüyordum ve böyle de oldu. O harika bir oyuncu."