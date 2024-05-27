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Kartal'a fark etmez! Avrupa Ligi biletini alan Beşiktaş ligi 6. bitirdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kartal&#039;a fark etmez! Avrupa Ligi biletini alan Beşiktaş ligi 6. bitirdi
Beşiktaş, Kasımpaşa, Süper Lig, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kupa zaferiyle Avrupa Ligi biletini alan siyah beyazlılar yedeklerle maça çıktı. Paşa; Da Costa ve Yasin’le güldü, Teselli golü Semih’ten

Süper Lig’de tarihinin en kötü sezonunu yaşamasına rağmen hafta içinde Türkiye Kupası’nı kazanarak UEFA Avrupa Ligi vizesini cebine koyan Beşiktaş, son maçta konsantrasyon güçlüğü yaşadı. Serdar Topraktepe de Avrupa’nın garantilenmiş olması sebebiyle altyapıdan üç oyuncuyu ilk 11’de başlattı. Ev sahibi Kasımpaşa daha etkiliydi. Lacivert beyazlıların bu sezonki en golcü ismi olan Nuno da Costa henüz 4’te takımını öne geçirmeyi başardı.

KARTAL DÖKÜLDÜ 

Serdar Topraktepe ikinci yarıya Masuaku ve Zaynutdinov’u çıkarıp yerlerine Necip ve Emrecan’ı alarak başladı. Ancak Beşiktaş’ın oyunu değişmedi. Kasımpaşa 61’de Yasin Özcan’la farkı ikiye çıkardı. Beşiktaşlı oyuncular bu golden sonra oyundan tamamen koptu. Maçın bu sonuçla bitmesi beklenirken 97’de Semih Kılıçsoy tabelayı değiştirdi: 2-1. Siyah beyazlılar sezonu 14 mağlubiyetle altıncı sırada tamamlarken, beşinciliğe Kasımpaşa yükseldi. 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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