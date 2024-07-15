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Kartal'ın yeni golcüsü Immobile takımla çalışmalara başladı

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Kartal&#039;ın yeni golcüsü Immobile takımla çalışmalara başladı
Beşiktaş, Ciro Immobile, Antrenman, Haber

Spor Haberleri

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları Slovenya'da devam ediyor. Siyah-beyazlıların yeni transferi Ciro Immobile takımla çalışmalara başladı.

Yeni sezon hazırlıkları için Slovenya'nın Maribor kentinde bulunan Beşiktaş, çalışmalarına sabah antrenmanıyla devam etti. Kamp yaptığı otelin tesislerinde 20 dakikası basına açık antrenmana kampta olan tüm futbolcular katılırken yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar ve futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba da idmanı takip etti.

Kartal'ın yeni golcüsü Immobile takımla çalışmalara başladı - 1. Resim

IMMOBİLE ANTRENMANA KATILDI

Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro Immobile de antrenmanda yer aldı. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un saha içinde gerçekleştirdiği toplantıyla başlayan antrenman, ısınma hareketlerinin ardından kondisyon ve pas çalışmasıyla devam etti. Siyah-beyazlı ekip, çalışmalarını akşam yapacağı idmanla sürdürecek.

Düzenleyen:  - Spor
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