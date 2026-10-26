Kelechi Iheanacho her maç atıyor, Süper Lig yolunda Busaspor'u sırtlıyor
Trendyol 1'inci Lig'de liderlik koltuğunda oturan Bursaspor, Süper Lig hedefine her geçen gün yaklaşıyor. Nijeryalı golcüsü Kelechi Iheanacho, ligde çıktığı 12 maçın tamamında fileleri havalandırdı.
Bursaspor, Trendyol 1'inci Lig 12'nci hafta mücadelesinde Keçtaş Ankara Keçiörengücü'nü deplasmanda 4-2 mağlup ederek, 28 puanla liderlik koltuğuna oturdu.
Yeşil-beyazlı takımın oynadığı maçlarda en dikkati çeken isim Kelechi Iheanacho oldu. Ligdeki maçların tamamında üst üste goller bulan 30 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, takımının başarısında önemli rol oynadı.
Ankara Keçiörengücü'ne karşı takımını 3-2 öne geçiren kritik gole imza atan Iheanacho, ligdeki gol sayısını 16'ya çıkardı. "Üst üste 9 maçta gol atma başarısı" gösterip, Türk futbol tarihine geçen Iheanacho, 1'inci Lig'in gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.