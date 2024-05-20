Kenan Yıldız Juventus'u ipten aldı! Tarihi geri dönüşte başrol oynadı

İtalya Serie A'da Bologna ile Juventus karşı karşıya geldi. Bologna'nın 3-0 öne geçtiği maç, 3-3 berabere bitti. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, takımı adına skoru dengeleyen golü attı ve geri dönüşte başrol oynadı.

Serie A'da 37. hafta mücadelesinde Bologna ile Juventus karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan maç 3-3 beraberlikle sona erdi.

Bologna, 2. dakikada Calafiori, 11. dakikada Castro ve 53. dakikada yine Calafiori ile maçı 3-0'a getirdi. Juventus'ta Chiesa 76. dakikada bulduğu golle geri dönüşün ateşine yaktı. 83. dakikada Milik skoru 3-2'ye getirdi.

KENAN YILDIZ DENGEYİ GETİRDİ

Milik'in golünden sadece bir dakika sonra milli oyuncu Kenan Yıldız 84. dakikada Bologna savunmasının hatasında topu kaptı ve uzak mesafeden golü atarak skoru eşitledi.