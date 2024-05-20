Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Kenan Yıldız Juventus'u ipten aldı! Tarihi geri dönüşte başrol oynadı

Kenan Yıldız Juventus'u ipten aldı! Tarihi geri dönüşte başrol oynadı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kenan Yıldız Juventus&#039;u ipten aldı! Tarihi geri dönüşte başrol oynadı
Serie A, Bologna, Juventus, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İtalya Serie A'da Bologna ile Juventus karşı karşıya geldi. Bologna'nın 3-0 öne geçtiği maç, 3-3 berabere bitti. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, takımı adına skoru dengeleyen golü attı ve geri dönüşte başrol oynadı.

Serie A'da 37. hafta mücadelesinde Bologna ile Juventus karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan maç 3-3 beraberlikle sona erdi.

Bologna, 2. dakikada Calafiori, 11. dakikada Castro ve 53. dakikada yine Calafiori ile maçı 3-0'a getirdi. Juventus'ta Chiesa 76. dakikada bulduğu golle geri dönüşün ateşine yaktı. 83. dakikada Milik skoru 3-2'ye getirdi.

Kenan Yıldız Juventus'u ipten aldı! Tarihi geri dönüşte başrol oynadı - 1. Resim

KENAN YILDIZ DENGEYİ GETİRDİ

Milik'in golünden sadece bir dakika sonra milli oyuncu Kenan Yıldız 84. dakikada Bologna savunmasının hatasında topu kaptı ve uzak mesafeden golü atarak skoru eşitledi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İran helikopter kazasında ABD'yi suçladı! Beyaz Saray: Reisi'nin elleri kanlıydı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Süper Lig'e yükselme mücadelesi sürüyor! Çorum FK ile Bodrumspor yenişemedi - SporSüper Lig'e yükselme mücadelesi sürüyor! Çorum FK ile Bodrumspor yenişemediTuchel kalmayı reddetti! Bayern Münih efsane Belçikalı ile temasa geçti - SporTuchel kalmayı reddetti! Bayern Münih efsane Belçikalı ile temasa geçtiReal Madrid Başkanı Florentino Perez'den Arda Güler açıklaması! Milli yıldızın sözleşmesine dikkat çekti - SporReal Madrid Başkanı Florentino Perez'den Arda Güler açıklaması! Milli yıldızın sözleşmesine dikkat çektiVAR kayıtları açıklandı! Beşiktaş-Hatayspor maçında hakemler ne konuştu ortaya çıktı - SporVAR kayıtları açıklandı! Beşiktaş-Hatayspor maçında hakemler ne konuştu ortaya çıktıFenerbahçe'den Dursun Özbek'in iddialarına cevap! 'Başkanımız tek başına geldi' - SporFenerbahçe'den Dursun Özbek'in iddialarına cevap! 'Başkanımız tek başına geldi'Liverpool yeni teknik direktörünü açıkladı! - SporLiverpool yeni teknik direktörünü açıkladı!
Sonraki Haber Yükleniyor...