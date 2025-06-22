Kenan Yıldız'dan tarihi hat-trick! Juventus çeyrek finalde

Kulüpler Dünya Kupası'nda Wydad karşısında 4-1 galip gelen Juventus'ta Kenan Yıldız 3 golle yıldızlaştı. İtalyan devi çeyrek finale yükseldi.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda İtalyan temsilcisi Juventus, Fas ekibi Wydad'ı 4-1 mağlup etti.

ABD'nin Philadelphia şehrindeki Lincoln Financial Field Stadı'nda oynanan G Grubu maçında Juventus, Wydad ile karşı karşıya geldi.

İtalyan ekibinde forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın maçın 6. dakikada ceza sahası içindeki şutunda, Fas takımından Boutouil'ye çarpan top ağlarla buluştu. FIFA, golü Boutouil tarafından kendi kalesine atılan gol olarak kayda geçti.

Kenan Yıldız, 16. dakikadaki golüyle farkı ikiye çıkardı. Fas ekibi, 25. dakikada Lorch'un golüyle farkı bire indirdi.

Milli futbolcu, 69. dakikadaki ikinci golüyle skoru 3-1'e taşırken maçın skorunu belirleyen gol ise 90+4'de Vlahovic'in penaltı golüyle geldi ve Juventus, karşılaşmayı 4-1 kazandı.

Kenan Yıldız, maçın oyuncusu seçildi.