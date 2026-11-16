Spor

Kim Min-Jae, Süper Lig'e geri dönebilir

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Kim Min-Jae, Süper Lig'e geri dönebilir
Başlık ResmiKim Min-Jae, Süper Lig'e geri dönebilir

Fenerbahçe, Bayern Münih'in satmak istediği eski oyuncusunu istiyor. 2028 yılında sözleşmesi sona erecek olan 30 yaşındaki oyuncu için Bayern Münih’in beklentisinin 30 milyon avro olduğu belirtiliyor.

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Devre arası transfer döneminin hareketli kulüplerinden biri olması beklenen Fenerbahçe’de tanıdık bir isim gündemde: Kim Min-jae... Sarı lacivertlilerin 2021 yazında BJ Guoan’dan 3 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Güney Koreli savunmacı, 2022 yılında 19 milyon avro karşılığında Napoli’ye satılmıştı. 2023 yılında ise 50 milyon avro bonservis bedeliyle Bayern Münih’e transfer olmuştu. 2028 yılında sözleşmesi sona erecek olan 30 yaşındaki oyuncu için Bayern Münih’in beklentisinin 30 milyon avro olduğu belirtiliyor.

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O DA SICAK BAKIYOR

1,90 boyundaki stoper, Bayern Münih’te yeterince forma şansı bulamadığı için mutsuz ve takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. Kim Min-jae ile ilgilenen kulüpler arasında Fenerbahçe’nin yanı sıra Tottenham, Arsenal, Aston Villa ve Milan da bulunuyor. Stoper bölgesinde sorun yaşayan sarı lacivertliler, transferde öne çıkan adaylardan biri olarak gösteriliyor. Güney Koreli futbolcunun da eski kulübüne ve Türkiye’ye dönmeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Transferin gerçekleşmesi için belirleyici unsur ise kulüplerin bonservis konusunda anlaşması olacak.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: HABER MERKEZİ
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