Fenerbahçe'nin Dirk Kuyt'a ödediği rakam belli oldu
İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna Emre Belözoğlu'nu getiren Fenerbahçe'de görevine son verilen yardımcı antrenör Dirk Kuyt'a yapılan ödeme belli oldu.
Sezon başında büyük beklentilerle takımın başına İsmail Kartal'ı getiren sarı lacivertliler, art arda alınan kötü sonuçların ardından teknik direktörlük koltuğunu Emre Belözoğlu'na emanet etti.
FENERBAHÇE ÖDEMEYİ YAPTI
Kartal'ın ayrılığı sonrası iki maçlığına geçici teknik direktör olarak görev yapan Dirk Kuyt ile yeni yapılanma nedeniyle yollarını ayıran Fenerbahçe, Hollandalı çalıştırıcının alacaklarını ödedi.
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KUYT'A 1 MİLYON 125 BİN AVRO
Sarı lacivertli yönetim, Hollandalı teknik adamın sözleşmesinin sona ermesine kadar hak kazanacağı maaş ödemelerini yaptı. Kuyt'ın sözleşmesinde yer alan 125 bin avroluk Şampiyonlar Ligi bonusu da ödemeye dahil edildi. Böylece Fenerbahçe'nin Dirk Kuyt'a yaptığı toplam ödeme 1 milyon 125 bin avroya ulaştı.