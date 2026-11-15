Başkan anlaşmayı bizzat duyurdu: Volkan Demirel göreve başlıyor

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, Teknik Direktör Volkan Demirel ile anlaştıklarını ve yarın takımın başında antrenmanlara başlayacağını duyurdu.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de Başkan Memik Yılmaz, Teknik Direktör Volkan Demirel ile prensipte anlaştıklarını söyledi.

Yılmaz, bir otelde düzenlediği basın buluşmasında, takım olarak en çok kenetlenmeye ihtiyaç duydukları zaman diliminden geçtiklerini dile getirdi.

Takım için en iyi teknik direktörü bulmaya çalıştıklarını belirten Yılmaz, "Volkan Demirel ile prensipte anlaştık. Yarın takımın başında antrenmana çıkacak." ifadelerini kullandı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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