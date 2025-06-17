Kingsley Coman kararı netleşiyor! Leroy Sane detayı dikkat çekti

Suudi kulüplerinin ilgisine rağmen Bayern Münih, Kingsley Coman’ı bırakmak istemiyor. Fransız yıldızın takımda kalması bekleniyor.

Transfer döneminde adı sıkça anılan Kingsley Coman için Bayern Münih cephesinden önemli açıklamalar geldi. Suudi Arabistan ekiplerinin ilgisine rağmen Alman devinin, Fransız kanat oyuncusunu takımda tutma kararı aldığı bildirildi.

Sky Sports’un haberine göre, 29 yaşındaki yıldız için şu ana kadar Bayern Münih’e ulaşan resmi bir teklif bulunmuyor. Özellikle Leroy Sane’nin takımdan ayrılma ihtimaliyle birlikte kanat rotasyonunun daralması, Coman’ın kalma şansını artırdı.

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kingsley iyi bir performans gösterdi. Onun burada olmasından mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Geride kalan sezonda Alman ekibinin formasını 42 maçta terleten Coman, 9 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.