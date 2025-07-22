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Kıran kırana hazırlık! Samsunspor, SC Telstar ile berabere kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kıran kırana hazırlık! Samsunspor, SC Telstar ile berabere kaldı
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hollanda'da sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Samsunspor, ikinci hazırlık maçında Hollanda Eredivisie takımlarından SC Telstar’ı ile 3-3 berabere kaldı.

Arnhem kentindeki RKSV Driel Tesislerinde oynanan karşılaşmayı Hollanda'dan Martin Wever, Bilal Şahiner ve Tycho Van Brink hakem üçlüsü yönetti.

Teknik direktör Thomas Reis, kırmızı-beyazlı takımı SC Telstar karşısına Okan Kocuk, Mendes, Tomasson, Bedirhan Çetin, Van Drongelen, Celil Yüksel, Makounmbou, Emre Kılınç, Holse, Musaba, Mounandilmadji ilk 11’i ile çıktı.

Kıran kırana hazırlık! Samsunspor, SC Telstar ile berabere kaldı - 1. Resim

Anthony Corriera’nın çalıştırdığı SC Telstar ise maça Koeman, Hardeveld, Offerhaus, Bakker, Hetli, Owusu, Noslin, Rossen, Hagendoom, Koswal ve Brouver ile başladı.

Kırmızı-beyazlı takımın gollerini 31. dakikada Mouandilmadji, 60.dakikada Makounmbou ve 68. dakikada ikinci yarıda oyuna dahil olan Dimata kaydetti.

Kıran kırana hazırlık! Samsunspor, SC Telstar ile berabere kaldı - 2. Resim

Hollanda ekibinin gollerini ise 21. dakikada Tomasson (kendi kalesine), 59. dakikada Mertens ve 76. dakikada Nwankwo attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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