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Klopp'un yardımcısı Pepijn Lijnders'ın yeni adresi belli oldu! Beşiktaş'ın gündeminde olduğu iddia edilmişti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Klopp&#039;un yardımcısı Pepijn Lijnders&#039;ın yeni adresi belli oldu! Beşiktaş&#039;ın gündeminde olduğu iddia edilmişti
Beşiktaş, Salzburg, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın teknik direktör adaylarından birisi olan Pepijn Lijnders'ın yeni takımı belli oldu. Jurgen Klopp'un yardımcılığını yapan deneyimli çalıştırıcı Salzburg ile anlaştı.

Yeni sezon için teknik direktör arayışında olan Beşiktaş, yerli ve yabancı antrenörlerle görüşüyor. Beşiktaş'ın listesinde olan hocalardan birisinin Liverpool'da Jürgen Klopp'un yardımcılığını yapan Pepijn Lijnders olduğu iddia edilmişti.

SALZBURG ANLAŞTIĞINI DUYURDU

Salzburg, Pepijn Lijnders ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Avusturya ekibinden yapılan açıklamada 41 yaşındaki çalıştırıcıyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Lijnders, Liverpool'da sezonu tamamlayıp takıma katılacak. Salzburg'da daha önce de görev yapan Lijnders, PSV ve Porto'nun altyapılarında çalıştı.

Klopp'un yardımcısı Pepijn Lijnders'ın yeni adresi belli oldu! Beşiktaş'ın gündeminde olduğu iddia edilmişti - 1. Resim

Brendan Rodgers'la birlikte Liverpool'da görev alan Hollandalı çalıştırıcı, NEC Nijmegen'de kısa süre çalışıp 2018'de Jürgen Klopp'un yardımcısı olarak Premier Lig ekibine döndü.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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