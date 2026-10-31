Kocaelispor ile Çaykur Rizespor yenişemedi
Süper Lig'in 10. haftasında Kocaelispor, sahasında Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki Kocaelispor ile Çaykur Rizespor golsüz berabere kaldı.
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
4. dakikada Borrelli, kaleci Zafer Görgen’in uzun pasında topla buluştu. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Borrelli'nin şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
12. dakikada Saousa'nın ceza sahası içine ortasında Rivas topu kafayla Aye'ye aktardı. Bu oyuncunun yakın mesafeden sert şutunda kaleci Zafer Görgen topu çeldi. Kaciden dönen topu savunma uzaklaştırdı.
33. dakikada Laci'nin soldan kullandığı kornerde savunmadan dönen topa Sagnan kafayla vurdu. Sissoho, kaleye giden meşin yuvarlağı çizgi üzerinde uzaklaştırdı.
35. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Saousa'nın sert şutunda kaleci Zafer Görgen meşin yuvarlağı kornere çeldi.
53. dakikada savunmanın hatasında topu kapan Laci, ceza sahasına koşah Ahmet Kutucu'ya pas verdi. Bu oyuncunun sert şutunda kaleci Serhat Öztaşdelen meşin yuvarlağı kornere çeldi.
55. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ahmet Kutucu'nun yerden sert şutunda top direkten döndü.
62. dakikada ev sahibi ekibin uzun kullandığı taç atışında Çaykur Rizespor savunması topu uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topla buluşan Sousa'nın sert şutunda kaleci Zafer Görgen meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
Karşılaşma 0-0 eşitlikle tamamlandı.