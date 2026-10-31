Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Spor

Kocaelispor ile Çaykur Rizespor yenişemedi

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Kocaelispor ile Çaykur Rizespor yenişemedi
Başlık ResmiKocaelispor ile Çaykur Rizespor yenişemedi

Süper Lig'in 10. haftasında Kocaelispor, sahasında Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kaldı.

Kaydet
|

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki Kocaelispor ile Çaykur Rizespor golsüz berabere kaldı.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

4. dakikada Borrelli, kaleci Zafer Görgen’in uzun pasında topla buluştu. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Borrelli'nin şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

12. dakikada Saousa'nın ceza sahası içine ortasında Rivas topu kafayla Aye'ye aktardı. Bu oyuncunun yakın mesafeden sert şutunda kaleci Zafer Görgen topu çeldi. Kaciden dönen topu savunma uzaklaştırdı.

33. dakikada Laci'nin soldan kullandığı kornerde savunmadan dönen topa Sagnan kafayla vurdu. Sissoho, kaleye giden meşin yuvarlağı çizgi üzerinde uzaklaştırdı.

35. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Saousa'nın sert şutunda kaleci Zafer Görgen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Kocaelispor - Çaykur Rizespor
Başlık ResmiKocaelispor - Çaykur Rizespor

53. dakikada savunmanın hatasında topu kapan Laci, ceza sahasına koşah Ahmet Kutucu'ya pas verdi. Bu oyuncunun sert şutunda kaleci Serhat Öztaşdelen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

55. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ahmet Kutucu'nun yerden sert şutunda top direkten döndü.

62. dakikada ev sahibi ekibin uzun kullandığı taç atışında Çaykur Rizespor savunması topu uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topla buluşan Sousa'nın sert şutunda kaleci Zafer Görgen meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Karşılaşma 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.