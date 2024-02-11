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    • Konyaspor 2024 yılındaki ilk galibiyetini aldı! Ankaragücü'nü tek golle geçtiler

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Konyaspor 2024 yılındaki ilk galibiyetini aldı! Ankaragücü&#039;nü tek golle geçtiler
    Konyaspor, Ankaragücü, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Küme düşme hattında yer alan Konyaspor, 7 maç sonra kazanarak nefes aldı. Ankaragücü'nü konuk eden Yeşil-beyazlılar, 3 puanı tek golle aldı.

    Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor, MKE Ankaragücü'nü konuk etti.

    Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 1-0 kazandı.

    Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 38. dakikada Danimarkalı sağ kanat oyuncusu Louka Prip attı.

    Puanını 25'e çıkaran Konyaspor, Süper Lig'de 19. sırada yer alıyor. Ankaragücü ise 29 puanla 11. basamakta kaldı.

    Ligdeki son galibiyetini 24 Aralık 2023'te elde eden Konyaspor, 2024 yılındaki ilk galibiyetini aldı.

    Konyaspor 2024 yılındaki ilk galibiyetini aldı! Ankaragücü'nü tek golle geçtiler

    KONYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇ ÖZETİ

    15. dakikada Cicaldau'nun uzaktan sert şutunda top az farkla auta gitti.

    38. dakikada Konyaspor öne geçti. Guilherme'nin pasına hareketlenen Cikalleshi'nin ceza sahası içinden pasında Prip, topu ağlara gönderdi: 1-0.

    45. dakikada defanstan atılan topa hareketlenen Pedrinho'nun bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

    90+2. dakikada Ndao'nun sağ kanattan yerden ortasında Moreno'nun şutunda top üstten auta gitti.

     

    KONYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇ KADROLARI

    Konyaspor: Slowik, Ahmet Oğuz, Damjanovic, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 84 Kahraman Demirtaş), N'Zonzi, Prip (Dk. 74 Moreno), Cicaldau (Dk. 74 Oğulcan Ülgün), Ethemi (Dk. 62 Ndao), Cikalleshi (Dk. 62 Sambou)

    MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kazımcan Karataş, Kitsiou, Radakovic, Mujakic (Dk. 81 Mert Çetin), Pedrinho, Tolga Ciğerci (Dk. 46 Flips), Ali Kaan Güneren (Dk. 81 Chatzigiovanis), Cephas (Dk. 89 Bajic), Morutan (Dk. 46 Saponara), Sowe

    Gol: Dk. 38 Prip (Konyaspor)

    Sarı kartlar: Dk. 22 Damjanovic, Dk. 54 Soner Dikmen, 90+6 Moreno (TÜMOSAN Konyaspor), 90+6 Flips (MKE Ankaragücü)

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    KonyasporAnkaragücü
    Haberler > Spor > Konyaspor 2024 yılındaki ilk galibiyetini aldı! Ankaragücü'nü tek golle geçtiler
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